Der DSC Wanne-Eickel treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Ein Talent vom TuS Haltern hat beim Westfalenligisten unterschrieben.

Der DSC Wanne-Eickel hat mit David Tang ein Talent aus der U19 des TuS Haltern verpflichtet. Mit den Seestädtern spielt der 19-Jährige in der A-Jugend-Westfalenliga und wagt beim DSC nun den Schritt zu den Herren.

"Ich bin froh, dass ich mein erstes Jahr bei so einem Traditionsverein starten kann. Ich bin auf die neue Aufgabe beim DSC gespannt und freue mich auf mein erstes Senioren-Jahr. Ich hoffe, dass ich hier viel lernen kann und meine Fähigkeiten unter Beweis stellen kann, um der Mannschaft zu helfen. Zudem bedanke ich mich bei Dustin Blum, meinen langjährigen Begleiter durch meine Jugendlaufbahn im Fußball. Dank ihm habe ich mich auf vielen Schritten weiterentwickeln können und bin froh, dass unsere gemeinsame Reise weitergeht", sagte Tang, der im Mittelfeld spielt.

Der DSC belegt in der Westfalenliga 2 aktuell den zehnten Platz und hat sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Gute Vorzeichen also für Tang, dass er auch in der kommenden Saison auf Westfalenliga-Niveau spielen kann.

"Ich freue mich darüber, David bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist ein junger Spieler, den ich in der Zeit bei SpVgg. Erkenschwick als Trainer begleiten durfte. Mit David bekommen wir einen ehrgeizigen, jungen Spieler", sagte Wanne-Eickels Sportlicher Leiter Dustin Blum.

Zuvor hatte der DSC mit Jan Apolinarski bereits einen erfahrenen Mann präsentiert, der ebenfalls im Sommer zur Mannschaft stoßen wird. Apolinarski kann auf eine interessante Vita verweisen. Er spielte neben Neheim schon für Klubs wie SC Langscheid, Spielvereinigung Erkenschwick, Westfalia Rhynern, FC Kray, Hammer Spielvereinigung, FC Iserlohn und TuS Langenholthausen.

Insgesamt kommt Apolinarski auf 116 Begegnungen in der Oberliga - 105 Spiele in Westfalen und 11 Partien am Niederrhein. Hinzu kommen acht Einsätze für den SV Westfalia Rhynern in der Regionalliga West. Apolinarski soll der jungen DSC-Mannschaft zur kommenden Saison mehr Stabilität geben. Dafür bringt er die nötige Erfahrung mit.