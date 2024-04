Er stieg mit Schalke ab, er stieg mit dem FC Elche ab. Nun traf Omar Mascarell ins eigene Tor - und könnte so mit Mallorca absteigen.

Mit dem FC Schalke 04 stieg Omar Mascarell 2021 in die 2. Liga ab. Nun droht ihm ein ähnliches Schicksal in Spaniens höchster Spielklasse schon zum zweiten Mal – und am Ende könnte er mit einem Eigentor sogar dazu beigetragen haben. Das Spiel der Abstiegskandidaten Real Mallorca und dem FC Cádiz endete am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden. Für das Gegentor hatte Mascarell selbst gesorgt – und sein Arbeitgeber Real Mallorca zittert weiter.

In der 59. Minute wollte der Ex-Kapitän des FC Schalke unter Bedrängnis eine Flanke klären, köpfte aber ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich. Bitter – ein Sieg hätte den Klassenerhalt wohl vorzeitig unter Dach und Fach gebracht. Bei noch fünf ausstehenden Spielen und nun sechs Punkten Vorsprung auf Cádiz stehen die Chancen aber weiterhin recht gut.

Mascarell spielte von 2016 bis 2021 in Deutschland bei Eintracht Frankfurt und für Schalke 04. Auf Schalke wurde der Spanier unter Trainer David Wagner gar zum Kapitän befördert, als Alexander Nübel den Entschluss gefasst hatte, die Königsblauen Richtung München zu verlassen. „Ich habe auf Schalke viel gelernt“, erzählte der defensive Mittelfeldspieler jüngst im Sky-Interview. „Ich bin dankbar, auch mal die Kapitänsbinde für den Verein getragen zu haben. Dankbar für die positiven Momente.“

Dass S04 statt oben in der Zweitligatabelle zu stehen nun im Keller um den Klassenerhalt kämpft, „macht mich traurig zu sehen. Ich leide definitiv mit. So ein großer Klub mit so überragenden Fans verdient etwas Besseres. Ich hoffe sehr, dass sie jetzt die Klasse halten und nächste Saison in die Bundesliga zurückkehren. Schalke gehört einfach in die Bundesliga! Ich wünsche ihnen wirklich nur das Beste!“

Nach dem Schalke-Abstieg 2021 war der heute 31-Jährige nach Spanien zum FC Elche gewechselt. Dort ereilte ihn ein ähnliches Schicksal wie auf Schalke: Er stieg in seiner zweiten Saison mit Elche ab. Und nun? In diese Saison Jahr stand er mit seinem neuen Klub Real Mallorca sogar im spanischen Pokalfinale (3:5 nach Elfmeterschießen gegen Bilbao). In der Liga aber muss weiter gezittert werden.