Eine Vorentscheidung fällt auch am 25. Spieltag der Westfalenliga 2 nicht. An beiden Enden der Tabelle herrscht weiterhin Spannung.

In der Westfalenliga 2 hat es an der Spitze am 25. Spieltag keine Bewegung gegeben. Weiter grüßt Concordia Wiemelhausen von der Spitze. Allerdings ist der Vorsprung der Bochumer ein wenig geschmolzen. Gegen Aufsteiger SpVgg Horsthausen kam die Mannschaft von Trainer Carsten Droll nicht über ein 2:2 hinaus. Patrick Sacher musste zwei Führungen der Herner ausgleichen, um den Punkt noch zu retten.

Der Abstand auf den zweitplatzierten Holzwickeder SC beträgt so nur noch einen Punkt. Denn der HSC machte seine Hausaufgaben gegen den SV Sodingen ein Stück weit besser. Sie konnten sich mit 4:1 durchsetzen.

Dahinter lauert weiter Wacker Obercastrop, der es durch eine Niederlage beim Hombrucher SV allerdings verpasste, näher an das Spitzenduo heranzurücken.

So auch der SV Westfalia Soest, der beim aktuellen Tabellenletzten SC Neheim nicht über ein 2:2 hinauskam und dabei sogar erst kurz vor dem Spielende den Punkt sichern konnte.

Damit hätte sicherlich auch der DSC Wanne-Eickel beim RSV Meinerzhagen leben können. Allerdings musste das Team von Trainer Alexander Beilfuß noch kurz vor Schluss den Treffer schlucken, der zur 1:2-Niederlage führte.

Die Ergebnisse in der Übersicht Concordia Wiemelhausen – SpVgg Horsthausen 2:2 (1:1) SV Sodingen – Holzwickeder SC 1:4 (1:1) FC Iserlohn – TuS Erndtebrück 2:2 (1:1) RSV Meinerzhagen – DSC Wanne-Eickel 2:1 (0:0) SC Neheim – SV Westfalia Soest 2:2 (0:1) FC Lennestadt – SC Obersprockhövel 2:1 (2:0) BSV Schüren – Lüner SV 3:2 (1:0) Hombrucher SV – Wacker Obercastrop 2:1 (1:0)

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf konnte indes der BSV Schüren einfahren. Ebenfalls wieder in letzter Minute fiel der Siegtreffer beim 3:2 gegen den Lüner SV. Dennoch bleibt der BSV wegen des schlechteren Torverhältnisses auf einem Abstiegsplatz.

Nur hauchdünn davor steht der SC Obersprockhövel, der sich mit 1:2 beim FC Lennestadt geschlagen geben musste und so auf den 13. Platz zurückfiel.

Den Spieltag beschlossen der FC Iserlohn und der TuS Erndtebrück, die sich mit 2:2 trennten.