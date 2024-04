TuS Haltern: Drei Siege in vier Spielen - "Man sieht das Licht im Dunkeln"

TuS Haltern hat sich aus dem tiefen Keller der Westfalenliga 1 herausgekämpft. Aktuell sind es nur noch zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Der TuS Haltern gewann drei seiner letzten vier Spiele in der Westfalenliga 1. Damit meldete man sich zurück im Abstiegskampf. Trainer Alexander Zerche sieht die positive Entwicklung seiner Mannschaft.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Verl II erklärte der TuS-Coach, dass die Qualität der Mannschaft für den Klassenerhalt reicht. Nach drei Siegen aus den letzten drei Partien (SC Peckeloh, TuS Hiltrup, SG Bockum-Hövel) zeigt sich dies inzwischen auch auf dem Rasen: "Alles, was wir seit der Winterpause aufgenommen haben, trägt so langsam Früchte. Man sieht, dass die Mannschaft das langsam verinnerlicht und die Automatismen greifen."

Zu Beginn der Rückrunde hatte seine Mannschaft noch einen Rückstand von sieben Zählern auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dank der letzten Ergebnisse hat sich dieser Rückstand auf zwei Punkte verringert. Aktuell steht der TuS bei 20 Punkten.

"Natürlich war es für alle unbefriedigend, mit solch einem Abstand ganz unten zu stehen. So langsam sieht man das Licht im Dunkeln", erzählt Zercher. Dennoch "weiß man auch, dass man noch nichts erreicht hat."

So langsam sieht man das Licht im Dunkeln, aber man weiß auch, dass man noch nichts erreicht hat. Alexander Zercher

Der 32-Jährige sieht weiteres Verbesserungspotenzial - zum Beispiel beim Thema Chancenverwertung: "Wir erspielen uns mittlerweile drei bis fünf Hochkaräter pro Spiel, die wir einfach besser nutzen müssen."

Halterns Restprogramm enthält mit Borussia Emsdetten (drei Punkte Vorsprung, 11.) und dem FC Nordkirchen (punktgleich, 15.) noch zwei direkte Konkurrenten.

"Gegen einen direkten Konkurrenten möchte man nicht irgendwas abreißen lassen, was man sich in den letzten Wochen erarbeitet hat. Von daher werden diese Spiele natürlich besonders in den Fokus genommen."

Allerdings sieht Zercher seine Mannschaft stärker gegen Vereine der oberen Tabellenregionen: "Gegen die Teams von oben haben wir deutlich bessere Spiele gemacht und konnten bessere Ergebnisse erzielen, als gegen die Mannschaften von unten."

Der Trainer schätzt den Druck des Abstiegskampfes als keine große Gefahr ein: "Der Druck ist da, aber die Truppe kennt das. In den letzten drei Jahren hat man immer gegen den Abstieg gespielt."

Seine Elf versucht die Rückrunde in einem anderen Licht zu betrachten. Die Hinserie scheint dabei nicht von Relevanz zu sein. "Wir betrachten die Hinspiele völlig isoliert. Wir gehen gar nicht großartig auf die Ergebnisse, weil wir gegen jede Mannschaft Punkte holen können, wenn wir an unser Leistungslimit rangehen. Mir persönlich sind die Hinspiele relativ egal."

Über neue Verletzungen muss sich Trainer Zerche keine Sorgen machen. Lediglich Antonio Abazi ist wegen einer Platzwunde am Kopf für das kommende Spiel fraglich.

Schon am Sonntag empfängt Haltern den achtplatzierten Grün-Weiß Nottuln, bevor zwei wichtige Spiele im Kampf gegen den Abstieg anstehen. Zuerst ist man bei Borussia Emsdetten zu Gast. Direkt danach empfängt Haltern den FC Nordkirchen, welcher aktuell ebenfalls bei 20 Punkten steht.