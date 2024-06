Der TuS Haltern muss nach dem Abstieg aus der Westfalenliga 1 den Neuaufbau in der Landesliga forcieren. Der Kader wird ein anderes Gesicht haben.

Trotz langem Kampf musste der TuS Haltern am Ende der Saison den Gang in die Landesliga antreten. „Auch wenn das Damoklesschwert bereits seit Monaten über uns hing, war die Gewissheit gestern brutal“, schrieb der Verein bei Facebook nach dem letzten Spieltag in der Westfalenliga 1. „Am Ende hat es nicht gereicht. So ehrlich müssen wir zu uns sein und jetzt den Neuanfang wagen. Dafür haben wir viel Arbeit vor uns, das ist uns bewusst.“

Das heißt wohl auch, dass in der Landesliga der Kader ein neues Gesicht bekommen wird. In der Woche nach dem Abstieg verabschiedete der Klub gleich eine ganze Reihe an Spielern.

Unter anderem wird Peter Elbers die Stauseekampfbahn nach drei Jahren verlassen. „Was du in den letzten drei Jahren für Herzblut, Engagement und Leidenschaft in den Verein gesteckt hast, lässt sich kaum in Worte fassen“, hieß es in der Verabschiedung.

Noch länger war Patrick Brinkert beim TuS Haltern aktiv. Nach insgesamt 22 Jahren endete die Zeit von Abwehrspieler Patrick Brinkert beim Verein. Ähnlich lange, über 14 Jahre schon, war Florian Abendroth in Haltern aktiv. Auch er verlässt den Klub. „Und auch, wenn du vielleicht auf dem Feld in letzter Zeit nicht mehr der entscheidende Faktor sein konntest, so warst du für das Mannschaftsgefüge und die Stimmung in der Truppe ein elementarer Bestandteil. Ein Leader, Lautsprecher und Mensch der allerhöchsten Güte“, schrieb der Verein.

Auch ein weiteres Halterner Urgestein spielt in der kommenden Saison nicht mehr für den TuS auf. Kevin Lehmann zieht nach sieben Jahren weiter und stellt sich einer neuen Aufgabe bei Westfalia Osterwick. Dieser Wechsel stand bereits im vergangenen Winter fest.

Daneben werden auch Nils Bartke, Niyazi Baysan, Mario Scharf, Philipp Hirsch, Alessio Costa, Lorenz Niedrig, Lucas Mann und Janik Tönnes den Verein verlassen.

Neuzugangs-Doppelpack

Um diese Lücken zu füllen, wurden bereits zwei Neuzugänge vorgestellt. Zum einen stößt Jan Marpe wieder zum Verein. Seine ersten Schritte im Fußball machte der 22-Jährige schon beim TuS Haltern, ehe er in den Jugendabteilungen des MSV Duisburg, VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen spielte. Zuletzt war er im College in den USA aktiv.

Der zweite Neuzugang ist der 28-jährige Mittelfeldspieler Jan Hingst, der vom Bezirksligisten BV Rentfort an die Stauseekampfbahn wechselt.