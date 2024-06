Der TuS Haltern stellt sich nach dem Abstieg in die Landesliga neu auf. Auch auf der Trainerposition, wo Alexander Zerche gehen muss.

Alexander Zerche ist nicht länger Trainer des Westfalenliga-Absteigers TuS Haltern am See. Das teilten die Seestädter zu Wochenbeginn mit.

"Uns ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen, Alex hat in den vergangenen sechs Monaten viel Zeit, Herzblut und Engagement in den Verein und seine Arbeit für die Mannschaft gesteckt. Dennoch sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir für die Mission Landesliga einen neuen Impuls setzen müssen, um ohne die Last eines Abstiegs einen Neuanfang wagen zu können. Für seine sportliche und persönliche Zukunft wünschen wir Alex nur das Beste", sagte der Abteilungsleiter Fußball, Daniel Haxter.

Zerche war im Dezember 2023 zum TuS Haltern am See gekommen und hatte die erste Mannschaft in 15 Spielen zu fünf Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen gecoacht. Neben Zerche endet auch das Engagement von Karoly Spranger im Trainerteam der ersten Mannschaft. Der Co-Trainer könne den zeitlichen Aufwand aus beruflichen Gründen nicht mehr aufbringen und müsse künftig kürzertreten, schreibt der TuS.

Der neue Chefcoach kommt derweil aus den eigenen Reihen. Sebastian Amendt hat zuletzt, neben seiner Position in der Nachwuchsabteilung des TuS Haltern am See, bis Anfang April den Niederrhein-Landesligisten FC Kray betreut. Vor seiner Aufgabe als Leiter Seestadtschmiede hatte Amendt bereits für die zweite Mannschaft des TuS in der Landesliga an der Seitenlinie gestanden.

Er kennt den TuS Haltern also sehr gut. "Sebastian ist ein ausgewiesener Fußball Fachmann und verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz im Seniorenfußball. Durch seine bisherige Arbeit in der Seestadtschmiede kann und soll er die Verbindung aus Nachwuchs und erster Mannschaft weiter voranbringen und die Jungs, die aus der U19 kommen, bestmöglich integrieren und entwickeln. Dazu kennt er den Verein und viele Spieler der ersten Mannschaft sehr gut, wodurch eine Eingewöhnungszeit wegfällt. Er war unsere Wunschlösung und ich bin froh, dass wir ihn für diese Position gewinnen konnten", sagte Haxter.

Amendt war auch schon Trainer bei der U19 der SG Wattenscheid 09. An der Lorheide brachte er es später auch noch zum Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Außerdem war er in der Saison 2011/12 als Co-Trainer der U17 des MSV Duisburg beschäftigt.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und möchte dabei helfen, dass sich die Mannschaft wieder stabilisiert. Ich kenne viele Jungs, spüre ihr Vertrauen und möchte gemeinsam mit ihnen daran arbeiten, dass wir eine entwicklungsfähige Mannschaft auf das Feld schicken, die wieder begeistert Fußball spielen kann. Damit wollen wir auch dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen in die Stauseekampfbahn kommen, wie es sich bereits zum Ende der vergangenen Saison angedeutet hat", sagte Amendt.

Und weiter: "Dafür ist es notwendig, dass die Jungs ihre Spielfreude wiederfinden, die sie ein Stück weit verloren haben. Mir ist klar, dass das viel Arbeit bedarf, ich bin mir aber sicher, dass wir es im Kollektiv schaffen können."