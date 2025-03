In der Landesliga 2 am Niederrhein spielt der FC Kray weiterhin mit dem Feuer. Nach einer erneuten Niederlage wird an der Buderusstraße gezittert.

Am vergangenen Spieltag hatte der FC Kray mit einem 2:0-Auswärtssieg in Duisburg bei den Sportfreunden Hamborn eine Art Befreiungsschlag gelandet. Der Auswärtsdreier sollte dann im Heimspiel gegen Blau-Weiß Dingden vergoldet werden.

Doch die Krayer unterlagen dem Landesliga-2-Primus mit 0:1 und müssen weiter zittern, was den Klassenerhalt angeht. Denn nach dem Sieg von Blau-Gelb Überruhr gegen die SG Schönebeck liegt Kray nur drei Punkte vor der Mannschaft aus Essen-Überruhr, die den Abstiegs-Relegationsrang belegt.

"Wir schaffen es einfach nicht, auch mal solche Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Wer dieses Spiel gesehen hat, dem ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass da der Tabellenführer bei einem Abstiegskandidaten spielt. Uns fehlt, wie in so vielen Begegnungen in dieser Saison, immer nur sehr wenig, damit das Pendel zu unseren Gunsten ausschlägt. Vielleicht liegt es auch etwas an der Mentalität, ein Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Schade. Denn gegen Dingden war auf jeden Fall mehr drin", sagt Hartmut Fahnenstich.

Der Sportvorstand des FC Kray weiß auch, dass der ehemalige Oberligist auf und neben dem Platz eine turbulente Saison erlebt. Aber das will Fahnenstich nicht als Ausrede gelten lassen. "Im vergangenen Sommer wurde hier eine Mannschaft zusammengestellt, die eigentlich ganz andere Ziele verfolgen sollte. Manchmal ist es dann für einen vermeintlich guten Kader gar nicht so einfach, wenn man plötzlich im Abstiegskampf ist. Denn da zählen dann einfach andere Tugenden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das am Ende packen werden. Wir haben jetzt gegen Steele und Speldorf zwei wichtige Spiele, in denen wir punkten müssen", betont Fahnenstich.

Zur neuen Saison 2025/2026 wird es dann wohl einen größeren Umbruch geben. Denn klar ist, dass sich der FC Kray nach dem Aus von Christoph Klöpper neu aufstellt und finanziell gesehen etwas runterfahren wird. Fahnenstich: "In der neuen Saison müssen wir abspecken. Nichtsdestotrotz wollen wir eine gute Mannschaft ins Rennen schicken. Wir werden auf viele junge Spieler setzen und hoffen, dass sie relativ schnell funktionieren. Mit Marcel Poelman haben wir ja auch einen Trainer verpflichtet, der aus dem NLZ kommt und gut mit talentierten Spielern arbeiten kann."