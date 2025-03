Der FC Kray kann endlich wieder einen Sieg verzeichnen. Gegen die Sportfreunde Hamborn 07 gelang ein 2:0-Auswärtserfolg.

Am vergangenen Wochenende (23. März) gelang dem FC Kray in der Landesliga Niederrhein 2 endlich wieder ein Dreier. Bei den Sportfreunden Hamborn 07 feierte die Mannschaft von Trainer Marcel Poelmann einen 2:0-Erfolg - der zweite Sieg aus den letzten neun Ligapartien.

Zuletzt musste man zwei Rückschläge in Serie hinnehmen, man verlor gegen die Sportfreunde Lowick und Adler Union Frintrop. Besonders gegen Frintrop war es eine bittere Niederlage, da der FC gegen den Aufstiegsaspiranten ordentlich mithielt. „Wir hatten in der Woche gut gearbeitet und auch schon am vergangenen Wochenende gegen Frintrop ein klasse Spiel gemacht, was uns vor dem Spiel ein gutes Gefühl gab", erklärte Poelman.

Dieses Gefühl und die Leistung in der Trainingswoche konnte das Team auf den Platz bringen. "Wir gehen schnell durch Edi (Edmond Kadijaj Anm. d. Red) in Führung, was mich auch persönlich für ihn freut, da er seit längerem nicht getroffen hat. Wir waren dann im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ein wenig zu passiv, mussten vieles wegverteidigen und konnten die Führung in die Halbzeit mitnehmen“, lautet das Fazit des Trainers zu Durchgang eins.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann die Leidenschaft und den Kampf gezeigt und haben durch einen tollen Freistoß von Marc Andre Gotzeina den zweiten Treffer erzielt. In der ein oder anderen Situation hatten wir ein wenig das Glück auf unserer Seite, was uns in den letzten Wochen ein wenig gefehlt hatte. Ich freue mich riesig, dass wir uns für eine gute Trainingswoche und ein leidenschaftliches Spiel belohnen konnten“, analysiert er weiter.

Als Nächstes trifft Poelmanns Team auf Tabellenführer Blau-Weiß Dingden. Seit der Winterpause musste Dingden nur eine Niederlage in sechs Spielen hinnehmen, den Rest konnte man gewinnen.

Durch den Sieg konnte Kray einen Platz in der Tabelle gutmachen und zusätzlich den Abstand nach unten vergrößern. Aktuell steht das Team somit auf dem elften Platz mit nun sechs Zählern Distanz auf einen möglichen Relegationsplatz.