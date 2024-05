An der Spitze der Westfalenliga 1 bleibt es zwischen dem SC Verl II und Westfalia Kinderhaus spannend bis zum Schluss. Am Tabellenende ist die erste Entscheidung gefallen.

Im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstiegsplatz in der Westfalenliga 1 kommt es zum Herzschlagfinale. Spitzenreiter SC Verl II und Verfolger Westfalia Kinderhaus lösten auch am 29. Spieltag ihre Aufgaben und gehen einen Punkt voneinander getrennt in die letzte Partie. Der Sportclub steht bei 66, die Westfalia bei 65 Zählern.

Verls Zweitvertretung hatte zuhause gegen den SV Rödinghausen II keine großen Probleme und setzte sich mit 4:1 durch. Illia Poliakov traf doppelt (56., FE./85.), Marlon Lakämper (29.) und Sekuo Eickholt (63.) sorgten für die weiteren Treffer.

Etwas umkämpfter ging es bei Westfalia Kinderhaus zu, die den FC Nordkirchen zu Gast hatten. Fabian Witt (25.) und Julian Horstmann (32.) stellten zwar früh die Weichen für den Heimsieg, Simon Mors brachte die Gäste aber kurz nach der Pause noch einmal ran (85.). In der Schlussphase sorgte Semih Daglar dann per Foulelfmeter für die Vorentscheidung (85.), Nordkirchens erneuter Anschluss zum 2:3 kam zu spät (89.).

Verl II gastiert am Sonntag (15 Uhr) bei Schlusslicht Hamm, Westfalia Kinderhaus muss zu RW Maaslingen (6.).

Später Nackenschlag für Hammer SpVg

Im Keller geht es ebenfalls weiter eng zu, die erste Entscheidung ist an diesem vorletzten Spieltag allerdings gefallen: Die Hammer SpVg wird den schweren Gang in die Landesliga antreten müssen. Bei TuS Hiltrup hielt Barbaros Inan die Hoffnungen auf den Klassenerhalt zwar zunächst am Leben (67.), doch der späte Ausgleich von Maksym Losiev (85.) besiegelte den Abstieg.

Bockum-Hövel schießt sich mit 7:1 aus der Abstiegszone

Dafür, dass Hamm den rettenden 13. Platz nicht mehr erreichen kann, sorgte die SG Bockum-Hövel, die mit einem fulminanten 7:1-Auswärtssieg bei Mitaufsteiger FC Nieheim vorbei an Nordkirchen sprang und die Abstiegsränge verließ. Bockum-Hövel geht mit 28 Zählern und einem Torverhältnis von -17 in den letzten Spieltag, dicht verfolgt von Nordkirchen (27 Punkte, -22 Tore) und TuS Haltern (27 Punkte, -25 Tore), der sein Heimspiel gegen den Delbrücker SC dank eines frühen Treffers von Nils Fabisak mit 1:0 gewinnen konnte. Auch Preußen Espelkamp (30 Punkte, -21 Tore) und Borussia Emsdetten (30 Punkte, -9 Tore) sind rechnerisch noch nicht sicher.

Am letzten Spieltag reist Haltern zu Rödinghausen II (3.). Nordkirchen hat im direkten Duell mit Espelkamp die Chance, vorbeizuziehen, während Bockum-Hövel den Tabellenfünften TuS Hiltrup empfängt. Borussia Emsdetten bekommt es zuhause mit dem SC Peckeloh (8.) zutun.

Die Ergebnisse des 29. Spieltags im Überblick:

SC Verl II - SV Rödinghausen 4:1

Westfalia Kinderhaus - FC Nordkirchen 3:2

TuS Hiltrup - Hammer SpVg 1:1

TuS Haltern - Delbrücker SC 1:0

SV Mesum - RW Maaslingen 1:3

Preußen Espelkamp - Borussia Emsdetten 1:2

SC Peckeloh - Grün-Weiß Nottuln 1:3

FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7