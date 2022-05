Schalke: Ouwejan-Verbleib offiziell - das sind die Details

Durch den Aufstieg bleibt Thomas Ouwejan beim FC Schalke 04. Die Aussagen und Hintergründe zum Transfer des Linksverteidigers aus den Niederlanden.

Eine Überraschung ist es nicht mehr: Thomas Ouwejan bleibt beim Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04. Im Leihvertrag des 25-jährigen Niederländers war eine Kaufpflicht für den Aufstiegsfall enthalten. Ouwejans neuer Vertrag gilt bis Juni 2024. Der niederländische Erstligist AZ Alkmaar erhält rund zwei Millionen Euro.

„Thomas hat in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, warum wir ihn im vergangenen Sommer unbedingt zu uns holen wollten. Er zählt zu den besten Außenbahnspielern der Zweiten Liga, bringt dazu eine große Gefahr bei Standardsituationen mit“, sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. „Wir sind sehr froh, dass Thomas bei uns bleibt und unser Spiel auch in der Bundesliga bereichern wird.“

Ouwejan behält auch in der Bundesliga die Rückennummer 2. „Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, mit Schalke in die Bundesliga aufzusteigen. Dass wir das Ziel erreicht haben, ist fantastisch“, erklärt der Linksfuß, der ein Appartement in Buer bewohnt. „Ich fühle mich im Verein und der Stadt sehr wohl – es passt einfach. Daher freue ich mich darauf, mit dem Team nach einer kurzen Verschnaufpause gemeinsam in die nächste Saison zu starten“, ergänzte Ouwejan.





Alkmaar ist dessen Heimatstadt, der AZ sein Ausbildungsverein. In der Eredivisie kam er 81-mal zum Einsatz (zwei Tore, zwölf Vorlagen), bevor er seinen Stammplatz an Owen Wijndal verlor. Ouwejan spielte anschließend auf Leihbasis in Italien für Udinese Calcio, fiel dort aber lange wegen einer Verletzung aus. Nach der Rückkehr aus Italien wechselte er zu den Königsblauen.

In dieser Saison kam er bisher in 29 Pflichtspielen zum Einsatz, traf dreimal und legte acht Tore vor. Nachdem er in der Hinrunde unverzichtbar war, hatte er wegen diverser Verletzungen in der Rückrunde fünf Partien verpasst.