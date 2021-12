Der TuS Erndtebrück hat sich mit Okay Yildirim. Der 25-Jährige kommt vom Ligarivalen 1.FC Kaan-Marienborn.

Okay Yildirim verstärkt zum 1. Januar 2022 den TuS Erndtebrück. Das gab der Tabellensiebte der Oberliga Westfalen am Freitag bekannt. Der 25-jährige kommt vom 1.FC Kaan-Marienborn wo er zuletzt nur sporadisch zum Einsatz kam.

Holger Lerch, Sportlicher Leiter des TuS Erndtebrück, erklärte „Mit Okay gewinnen wir einen technisch starken und im Offensivbereich unheimlich flexibel einsetzbaren und erfahrenen Oberliga-Spieler, der uns sofort weiterhelfen wird und der schon in Vergangenheit mehrfach seine Oberligatauglichkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Er wird unser Offensivspiel nochmals auf eine andere Stufe heben und durch ihn werden wir noch flexibler. Mich freut es ungemein, dass Okay sich für unseren Weg entschieden hat, denn Okay stand schon länger auf meiner Wunschliste. Noch dazu stammt Okay aus Biedenkopf und passt somit völlig in unserer Anforderungsprofil, Spieler aus der näheren Umgebung für uns zu begeistern.“