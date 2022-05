Bundesliga: Bochum-Schock! Leitsch-Abgang ist perfekt

Der VfL Bochum muss sich nach einem neuen Innenverteidiger umsehen. Maxim Leitsch verlässt den Klub für einen anderen Bundesligisten.

Maxim Leitsch verlässt den VfL Bochum und schließt sich dem FSV Mainz 05 an. Das gaben beide Klubs am Freitagnachmittag bekannt. Über die Höhe der Ablösesumme sei Stillschweigen vereinbart worden, vermeldeten beide Klubs. Am Bruchweg unterschrieb der 24-Jährige einen Vertrag bis 2026.

„Maxim Leitsch ist ein mustergültiges Beispiel für die hervorragende Ausbildung unseres Talentwerks“, sagt Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum, der daran erinnert, „dass Maxim bereits seit 2008 für den VfL gespielt und sich kontinuierlich weiterentwickelt hat.“ Man habe sein Entwicklungspotential erkannt und ihn unterstützt, „auch und gerade in den Phasen, in denen ihm gesundheitliche Probleme zu schaffen machten. Er ist beim VfL zum Stammspieler gereift und hat seine Qualität in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Deshalb wollten wir mit ihm langfristig planen und frühzeitig verlängern, doch schon bei der jüngsten Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr hat er signalisiert, dass er sich andere Optionen offenhalten möchte.“ Schindzielorz weiter: „Wir haben uns somit auf einen Vertrag geeinigt, der ihm einen vorzeitigen Wechsel zu einem anderen Club ermöglicht. Wir wünschen Maxim alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen in der kommenden Saison.“

In Mainz selbst habe man sich in der Kaderplanung frühzeitig auf Leitsch festgelegt, wie Mainz’ Sportdirektor Martin Schmidt erklärt. „Er passt super zu uns, sowohl von der Art, wie er Fußball spielt als auch von der Art, wie er als Typ abseits des Platzes ist. Für Maxim ist es auch ein emotionaler Schritt, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, um hier seine zweite sportliche Heimat zu finden.“

Der gebürtige Essener war 2014 im Alter von 16 Jahren von der SG Wattenscheid an die Castroper Straße gewechselt, durchlief fortan die Jugendmannschaften des VfL, ehe er sogar den Sprung in die erste Mannschaft packte. Insgesamt kommt Leitsch auf 93 Einsätze für die Profis des VfL Bochum (2 Tore, 2 Vorlage), 19 davon in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.