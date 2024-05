Der SC Preußen Münster ist auf dem besten Weg in die 2. Bundesliga. Ein Spieler, der bei einem Aufstieg nicht mit hoch gehen würde, ist Dennis Grote.

Der SSV Ulm 1846 ist durch und steht als Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest. Der SC Preußen Münster liegt auf Platz zwei und hat zwei Spiele vor dem Saisonende zwei Punkte Vorsprung auf den dritten SSV Jahn Regensburg.

Alles sieht danach aus, dass die Adlerträger in den Spielen in Verl und gegen Unterhaching alles klar machen und in die 2. Liga hoch gehen werden. Dennis Grote wäre dann nicht mehr dabei.

Überhaupt spielt der Routinier in dieser Saison nur in der Kabine eine Rolle. Auf dem Rasen stand der 37-Jährige gerade einmal vier Minuten. Grotes Zeit ist abgelaufen. In Münster, aber auch überhaupt als Aktiver. Er beendet seine Karriere. Lange stand im Raum, dass Grote einen Job auf der Preußen-Geschäftsstelle erhält. Aber nun hat er einen anderen Plan.

Denn wie die Bild-Zeitung berichtet, steht der gebürtige Pfälzer kurz vor einem Wechsel zum VfL Bochum. Hier soll er ab der kommenden Spielzeit als "Zuarbeiter" von Patrick Fabian (35), der als Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten tätig ist, fungieren. Laut Bild soll Grotes Schwerpunkt dann die Kader-Planung und das Scouting für den Profi-Unterbau sein. Die wieder ins Leben gerufene U23-Mannschaft des VfL geht zur neuen Saison bekanntlich in der Oberliga Westfalen an den Start - wohl mit Dennis Grote als U23-Manager.

Informationen zur Person

Dennis Grote ist am 9. August 1986 in Kaiserslautern geboren. Stationen als Jugendlicher: für 1.FC Kaiserslautern, FC Vorwärts Wettringen, Preußen Münster und VfL Bochum.

Stationen als Profi: VfL Bochum (91 Spiele, 8 Tore, 9 Vorlagen), Rot-Weiß Oberhausen (13, 0, 0), Preußen Münster (131, 19, 36), MSV Duisburg (61, 7, 3), Chemnitzer FC (110, 13, 27), Rot-Weiss Essen (81, 11, 18), FC Wacker Innsbruck (13, 1, 1).

Spiele/Tore nach Ligen: 1. Bundesliga (69 Spiele, 6 Tore), 2. Bundesliga (50, 1), 3. Liga (184, 22), Regionalliga (145, 26), 2. Liga Österreich (13,1).