Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat am Dienstagabend (7. Mai) einen Abgang bekanntgegeben. Ein Stürmer geht.

Die Wege vom Fußball-Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen und seinem Stürmer Clinton Emmanuel Williams trennen sich nach dem Ende der laufenden Saison. Das gab der ETB offiziell bekannt.

Der 22-jährige Angreifer zieht aus beruflichen Gründen im Sommer nach Köln und wird dann in der Domstadt für einen großen Konzern im Vertriebsinnendienst tätig sein. Williams weist das Gardemaß von 1,96 Meter auf und wechselte im Juli 2021 von der Spielvereinigung Schonnebeck an den Uhlenkrug. In den letzten fünf Oberligaspielen der Schwarz-Weißen gelangen dem ETB-Stürmer zwei Treffer.

"Ich bin 22 Jahre alt und habe einfach Lust weiterhin auf hohem Niveau Fußball zu spielen. In der nächsten Spielzeit würde ich gerne bei einem Oberligisten oder einem ambitionierten Landesligisten im Kölner Raum spielen. Da hätte ich schon großen Bock drauf. Allerdings kenne ich bisher niemanden in Köln und Umgebung", würde sich Clinton Williams über eine entsprechende Kontaktaufnahme freuen.

"Wir danken Clinton schon jetzt für sein Engagement im ETB-Trikot und hoffen auf weitere Tore von ihm in dieser Saison. Wir wünschen ihm sportlich und privat nur das Beste für seine Zukunft", sagt ETB-Vorsitzender Karl Weiß.

ETB Schwarz-Weiß Essen: KFC Uerdingen kommt am Mittwoch

Am Mittwoch, 8. Mai (19 Uhr, RevierSport-Liveticker), kommt der KFC Uerdingen zum Nachholspiel an den Uhlenkrug.

"Uerdingen hat sich wieder gefangen und die letzten beiden Spiele gewonnen. Sie sind mittendrin im Aufstiegsrennen und dort auch der Favorit. Wir wollen das Ganze aber spannend halten für Ratingen, die am Wochenende gegen den KFC spielen, und werden alles daransetzen, um nach dem Sieg gegen Hamborn eine eigene Serie zu starten. Wir hatten mit den drei Niederlagen in den letzten Wochen stark gelitten und haben uns durch den Dreier nun ein bisschen rehabilitiert. Wir möchten am Mittwoch daran anknüpfen und mit einem Sieg gegen Uerdingen, einem sehr großen Gegner, die drei Niederlagen etwas vergessen machen", sagt Damian Apfeld vor der Partie.

Verzichten muss der ETB-Trainer gegen Uerdingen auf die verletzten Spieler Ryan Valentine und Florian Usein. Armen Shavershyan ist nach seiner Roten Karte in Homberg noch gesperrt.