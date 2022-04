Westfalia Herne: Zehnter Neuer ist da - er kommt vom Liga-Konkurrenten

Sommer-Zugang Nummer zehn ist fix: Westfalia Herne hat für den Neuanfang in der Westfalenliga einen weiteren Transfer vermeldet.

Mit seinen Neuzugängen könnte der SC Westfalia Herne schon jetzt fast eine ganze Mannschaft stellen. Am Montagabend verkündete der Klub aus der Oberliga Westfalen, der als abgeschlagenes Schlusslicht in die Westfalenliga absteigen wird, die zehnte Neuverpflichtung. Es handelt sich um Aker-Ali Arslan. Der Außenstürmer spielt derzeit für die TSG Sprockhövel und kommt in dieser Saison auf fünf Einsätze.





Mit Herners künftigem Trainer Patrick Knieps hat der 20-Jährige bereits bei vorigen Stationen zusammengearbeitet. "Ich freue mich im nächsten Jahr für einen großen Traditionsverein wie die Westfalia auflaufen zu dürfen und möchte das in mich gesetzte Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlen", sagte Aker zu seinem Wechsel.

Bisher hat die Westfalia Daniel Kassen, Ibrahima Touré (beide SV Wanne), Olcay Yilmaz, Philipp Demler, Fürkan Saritas (alle TuS Sinsen), Raul Sossong (FC Kray U19), Rohbar Derwish (SG Herne), Frederik Jakobi (TSG Sprockhövel U19) und Florian Altmeyer (Viktoria Resse) unter Vertrag genommen.