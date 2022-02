Bonner SC verpflichtet früheren Bundesliga-Stürmer

Der Bonner SC hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugelangt. Ein früherer Bundesliga-Stürmer wechselt zum Klub aus der Fußball-Regionalliga West.

Der Bonner SC hat sich für den Abstiegskampf in der Regionalliga West mit einem namhaften Stürmer verstärkt.

Albert Bunjaku wird ab sofort für den BSC auflaufen. Er kommt von Viktoria Köln aus der 3. Liga. Dort spielte der 38-jährige Routinier in den vergangenen dreieinhalb Jahren und feierte in dieser Zeit den Drittliga-Aufstieg. Über die Vertragsdauer machten die Bonner keine Angaben.

"Ich kenne Albert aus meiner Zeit bei Viktoria bestens und bin sehr froh, dass wir unsere Offensive mit diesem Transfer noch einmal verstärken können", sagte Bonns Sportdirektor Daniel Zillken. "Albert ist mit seiner ganzen Erfahrung eine Bereicherung und wird uns im Abstiegskampf entscheidend weiterbringen."





Bunjaku bringt reihenweise Erfahrung aus höheren Ligen mit: Er spielte für Klubs wie den 1. FC Nürnberg, 1. FC Kaiserslautern oder FC Erzgebirge Aue und blickt auf 48 Einsätze in der Bundesliga (13 Tore), 71 Spiele in der 2. Bundesliga (16 Tore) und 81 Partien in der 3. Liga (32 Tore) zurück.

Bonn steht in der Tabelle derzeit zwei Punkte über dem Strich, hat aber auch mehr Begegnungen absolviert als die meisten Konkurrenten im Abstiegskampf.

