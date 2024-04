Der VfL Bochum wird am 31. Spieltag vorlegen. Um die Konkurrenz gleich am Freitagabend unter Druck zu setzen, muss gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Dreier her.

Gegen den VfL Wolfsburg ließ der VfL Bochum zuletzt wieder einmal wichtige Punkte gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf liegen - 0:1 hieß es am Ende. Das reiht sich ein in jüngste Ergebnisse, wie ein 1:2 in Köln, ein 2:2 gegen Darmstadt oder ein 0:2 in Mainz.

"Wir wissen, worum es geht, und in welcher Lage wir sind. Ich kann nur versichern, dass ich bis zum letzten Tag, bis zur letzten Stunde, alles für diesen Verein geben werde", versprach Interimstrainer Heiko Butscher.

"Ich bin seit zweieinhalb Wochen da und habe schnell gemerkt, woran es hapert. In der Besprechung bin auch ich dann emotional geworden. Ich hoffe, dass das etwas in Gang gesetzt hat."

Natürlich wünscht sich Butscher, dass die Bochumer in den letzten vier Spielen die nötigen Punkte holen, um den Abstieg und am besten auch die Relegation zu vermeiden. "Niemand will hier absteigen. Das wäre mit das Schlimmste, was passieren könnte. Wir werden bis zum letzten Tag alles geben."

Ihm ist aber auch klar: "In der Bundesliga geht es um Ergebnisse. Das weiß ich. Wenn du die lieferst, ist es egal, was du inhaltlich machst." Und die lieferte der VfL zuletzt eben nicht. Unter Butscher gab es ein 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim und eben die Pleite in Wolfsburg.

Nun steht, gleich am Freitagabend, 26. April, 20:30 Uhr, das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim an. "Wir werden wechseln müssen. Es wird Veränderungen geben", sagte Butscher mit Blick auf die Personallage. So wird etwa Tim Oermann krankheitsbedingt fehlen.

Butscher rechnet mit "einem sehr spielstarken Gegner, der viele Tore schießen kann, aber auch viele kassiert hat". Allzu viel wollte er aber gar nicht über die TSG sprechen: "Wir schauen auf uns. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und das müssen wir von der ersten Sekunde an demonstrieren."

Dabei baut Butscher auch auf die Unterstützung der Fans: "Das kommt immer auf unsere Leistung an. Wenn das Publikum das Gefühl hat, dass wir alles investieren, dann sind sie da. Die Fans sind brutal wichtig für uns. Aber ich betone nochmal: 'Wir sind in der Pflicht!'" mit gp