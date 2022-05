Nächster Zugang: RWO verpflichtet Probespieler fest

Eine weitere Verstärkung für Rot-Weiß Oberhausen: Der Regionalligist hat einen Spieler verpflichtet, der im Probetraining überzeugt hat.

Rot-Weiß Oberhausen hat den sechsten Neuzugang für die kommende Saison in der Regionalliga West vermeldet. Kingley Sinclair wird ab Sommer das RWO-Trikot tragen, wie der Verein mitteilte.

Der 21 Jahre alte Neuseeländer trainiert bereits seit Januar mit der Mannschaft. Damals war er aus seiner Heimat nach Deutschland gekommen, um sich für ein Engagement zu empfehlen. Probleme mit der Einwanderungsbehörde sorgten dafür, dass die Verpflichtung des Probespielers nicht schon im Winter zustande kam.

RWO-Neuzugang feierte schon Meisterschaft

Der Flügelflitzer stammt aus dem Nachwuchs von Eastern Suburbs AFC. Dort schaffte Sinclair den Sprung in den Profikader und feierte 2019 die neuseeländische Meisterschaft. Zur Saison 2020/21 wechselte er zu Auckland United. Sinclair kommt insgesamt auf 61 Profispiele, in denen er zehn Tore und zwei Vorlagen erzielte.

"Kingsley hat in den vergangenen Wochen bereits bei uns mittrainiert und uns dabei von seiner Qualität und seinem Talent überzeugt", wird Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er wird in der nächsten Saison keine lange Eingewöhnungszeit mehr brauchen, da er die Mannschaft bereits kennt."

Sinclair selbst zeigte sich "sehr froh, dass der Verein mir eine Chance gibt in Deutschland zu spielen. Ich fühle mich im Umfeld und in der Mannschaft sehr wohl und freue mich in der kommenden Saison angreifen zu können."

Zuvor stellte RWO bereits Kelvin Lunga, Matona-Glody Ngyombo (beide SV Straelen), Sebastian Mai (Rot Weiss Ahlen), Tobias Bocho (1. FC Bocholt) und Kilian Skolik (eigene U19) als Neuzugänge vor. Als Abgänge stehen Hüseyin Bulut (Rot Weiss Ahlen), Shaibou Oubeyapwa, Maik Odenthal, Nico Buckmaier, Jeffrey Obst und Joey Gabriel (alle Ziel unbekannt) fest.