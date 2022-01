Regionalliga: RWO-Testspieler stellt sich bei zwei anderen Klubs vor

Rot-Weiß Oberhausen hat mit dem Beginn der Vorbereitung gleich einen Testspieler zu Gast. Dieser stellt sich nun bei zwei weiteren Regionalligisten vor.

Kingsley Sinclair ist 20 Jahre alt und seit wenigen Wochen in Deutschland. Er kommt ursprünglich aus Neuseeland und steht dort auch noch bei Auckland United unter Vertrag. Doch nun will sich der Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist, den Europa-Traum erfüllen. Wenn ein Verein ihn will, wird eine Vertragsauflösung in Neuseeland kein Problem darstellen.

Eine Woche lang stellte sich Sinclair bei Rot-Weiß Oberhausen vor. Ob RWO den Mann aus Ozeanien verpflichtet wird, ist noch offen. Er kam auch im Testspiel gegen den KFC Uerdingen (6:1) in den ersten 45 Minuten zum Einsatz und markierte mit seinem Tor den 1:1-Halbzeitstand.

Mike Terranovas Zeugnis für Sinclair: "Bei ihm ist es schwer zu bewerten. Klar hat er eine gute Veranlagung, ist schnell und hat einen guten Schuss. Jedoch hat er das, was ich eigentlich von uns verlange, nicht umgesetzt. Das kann er aber auch noch nicht so schnell wissen. Natürlich habe ich im Vorfeld mit ihm gesprochen und ihm das erklärt. Man kann auch nicht verlangen, dass er alles in so kurzer Zeit lernt. Ich glaube er kann mehr. Er hat gute Ansätze gezeigt, jedoch ist auch sehr viel falsch gelaufen. Das ist aber normal." Heißt übersetzt: Der RWO-Trainer ist noch unentschlossen, ob er den Neuseeländer in seinen Kader aufnehmen will. Zudem ist auch klar, dass Oberhausen aus finanzieller Sicht nicht gerade auf Rosen gebettet ist.

Oberhausen, Düsseldorf und Homberg: Sinclair hofft auf Vertragsangebot

Sinclair brach erst einmal seine Zelte in Oberhausen ab und stellte sich nun bei der U23-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf vor. Der Schock: Er zog sich eine Oberschenkelzerrung zu und fällt erst einmal aus. Zum Ende der Woche sollte der Offensivmann dann auch noch im Testspiel mit dem VfB Homberg gegen den SV Straelen vorspielen. Auch der Plan muss ad acta gelegt werden.

"Wir hoffen, dass Kingsley wieder schnell fit wird und schopn in wenigen Tagen weitermachen kann. Er bringt zweifelsohne die Qualitäten mit, die für diese Liga benötigt werden. Wir sind hier ganz transparent und machen keine Spielchen hinter herum. Dass der Junge 18.000 Kilometer fern der Heimat nicht nur ein Probetraining absolviert, ist doch auch klar. Wir schauen einfach, ob ein Verein zuschlägt. Wichtig ist für Kingsley, überhaupt in Europa, Deutschland unterzukommen. Das Feedback der Vereine ist bisher sehr gut. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Januar einen Verein für Kingsley finden werden", erklärt Roland Braun, Berater des 20-jährigen Talents aus Neuseeland.