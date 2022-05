VfB Homberg: Zwei weitere Neue - einer kommt aus Essen

Der VfB Homberg hat zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison vermeldet. Einer kommt von einem künftigen Ligakonkurrenten, der andere aus der eigenen Jugend.

Der VfB Homberg hat zwei weitere neue Spieler für den Neuanfang in der Oberliga Niederrhein präsentiert. Wie der Noch-Regionalligist mitteilte, wechselt Dennis Abrosimov zur kommenden Saison an den Rheindeich. Er kommt vom Essener Oberligisten Spvg Schonnebeck. Darüber hinaus rückt Tim Füten aus der vereinseigenen U19 in den Kader des Seniorenteams auf. Es sind die Neuzugänge fünf und sechs für die Duisburger.

Bei Abrosimov handelt es sich um einen 23 Jahre alten Linksverteidiger. Der gebürtige Essener stammt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach. Seit 2018 ist er im Seniorenbereich unterwegs - die meiste Zeit in Schonnebeck, jeweils ein halbes Jahr spielte Abrosimov zudem für den SV Straelen und den FSV Duisburg. Insgesamt kommt er auf sechs Einsätze in der Regionalliga West und 88 Oberliga-Partien (sechs Tore, 17 Vorlagen). Youngster Füten ist Stammkraft in der Homberger U19. Nach 14 Einsätzen in der Niederrheinliga steht der Mittelfeldspieler bei sieben Saisontoren.





Zuvor hatte der VfB mit Tim Ulrich einen weiteren A-Junior mit einem Seniorenvertrag ausgestattet. Externe Neuzugänge sind neben Abrosimov bisher Taoufiq Naciri (TSV Meerbusch), Pablo Overfeld und Samuel Owusu Addai (beide Jahn Hiesfeld).