RWO: Ehemaliger Zweitligaprofi spielt keine Rolle mehr

So langsam nähert sich die Winterpause und damit auch das verbundene Winter-Transferfenster. Bei Rot-Weiß Oberhausen steht schon ein Abgang fest.

Ab dem 1. Januar werden sich die Wege von Rot-Weiß Oberhausen und seinem offensiven Mittelfeldspieler Tugrul Erat trennen. Das bestätigte RWO-Sportchef Patrick Bauder gegenüber RevierSport.

"Wir hatten mit Tugrul ein offenes, ehrliches Gespräch und beide Seiten sind zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Trennung das Beste ist. Tugrul spielt in den Planungen unseres Trainers Mike Terranova keine Rolle mehr und der Spieler will natürlich viel mehr Spielzeit erhalten. Deshalb wird er im Januar woanders seine Chance suchen", erklärt Bauder. Wie RevierSport erfuhr, sind mit dem FC Wegberg-Beeck, einem Oberhausener Liga-Konkurrenten, sowie Oberliga-Spitzenteam 1. FC Bocholt bereits zwei Interessenten an Erat herangetreten.

Erat-Fauxpas als Ersatzspieler gegen Fortuna Köln

Erat kam in dieser Saison nur zu einem einzigen Einsatz - über 78 Minuten gegen den Wuppertaler SV. Neunmal fehlte er gleich komplett im Spieltagskader. Spätestens seit der Szene beim 0:2 gegen Fortuna Köln ist Erat bei Terranova unten durch. Der Ersatzspieler griff unerlaubterweise ins Spiel ein und es gab Freistoß für die Fortuna - die Folge: das 2:0 für die Gäste aus Köln. Wer Terranova kennt, der wusste, was in ihm vorgeht. Er faltete Erat zusammen. Fortan war dieser gänzlich raus aus der Mannschaft.

Dabei gehörte Erat in seiner ersten RWO-Saison 2020/2021 noch zu den Eckpfeilern im Terranova-Team. Er bestritt 31 Spiele, schoss zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

Der ehemalige Nationalspieler Aserbaidschans hat für Fortuna Düsseldorf und den MSV Duisburg auch insgesamt 42 Zweitligaspiele (zwei Tore, eine Vorlage) bestritten. Zudem kommen 156 Einsätze (26 Tore, 28 Vorlagen) in der Regionalliga sowie einige Spiele in der 3. und 4. türkischen Liga. Wohl nicht die schlechtesten Bewerbungsunterlagen für einen Spieler, der ab dem 1. Januar zu haben ist.