SV Lippstadt: Flügelflitzer wechselt in die Regionalliga Südwest

Paolo Maiella verlässt den SV Lippstadt 08 und schließt sich zur neuen Saison einem Verein aus der Regionalliga Südwest an.

Der SV Lippstadt 08 hat den Klassenerhalt in der Regionalliga West erreicht und muss kurz nach Saisonende den Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Eigengewächs Paolo Maiella wird den Verein verlassen und hat nach RS-Informationen einen Zweijahres-Vertrag beim Regionalligisten VfR Aalen in der Südwest-Staffel unterschreiben. Update (11.30 Uhr): Inzwischen hat der Verein den Wechsel offiziell bestätigt.

Der Offensivspieler hat in seiner bisherigen Laufbahn 92 Spiele in der Regionalliga West bestritten und abgesehen von einem kurzen Intermezzo bei Rot Weiss Ahlen, stets das Trikot des SVL getragen. In der abgelaufenen Saison gelangen dem Deutsch-Italiener sechs Tore und zwei Vorlagen.

Maiella sagte selbst zu seinem bevorstehenden Wechsel: "Der VfR Aalen ist ein Verein mit großer Vergangenheit und einem deutschlandweit bekannten Namen. Das Stadion mit der gesamten Anlage ist sehr professionell und als junger Spieler bewegt man sich gerne in einem solchen Umfeld. Zudem sehe ich hier, besonders mit dem Trainer Tobias Cramer, die besten Chancen für meine persönliche Entwicklung. Ich freue mich auf anspruchsvolle Ziele und werde alles dafür geben, um meinen Beitrag zu leisten."