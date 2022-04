Rot-Weiß Oberhausen hat Matona-Glody Ngyombo vom SV Straelen verpflichtet. Wie die Kleeblätter bekanntgaben, kommt er im Sommer.

RevierSport hatte bereits mehrfach berichtet, nun ist es offiziell: Matona-Glody Ngyombo wird sich im Sommer Rot-Weiß Oberhausen anschließen.

"Glody spielt aktuell eine richtig gute Saison beim SV Straelen, was auch anderen Ligakonkurrenten nicht verborgen geblieben ist", sagte Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder gegenüber Vereinsmedien. "Deshalb sind wir sehr froh, dass er sich für RWO entschieden hat. Im letzten Jahr hat Glody sich enorm weiterentwickelt. Dadurch kann er die Mannschaft verstärken. Wir werden viel Spaß mit ihm haben."

Ngyombo ist beim SV Straelen gesetzt

Auch Ngyombo freut sich auf die neue Aufgabe. "Ich bin begeistert vom Verein und dem, was ich bislang kennenlernen durfte. In den Gesprächen mit Patrick Bauder und dem Trainerteam wurde ich sehr herzlich empfangen. Sie haben mir einen sehr positiven Eindruck vermittelt. In den Spielen gegen RWO habe ich gesehen, dass die Mannschaft eine gute Qualität hat. Ich freue mich deshalb sehr auf die neue Saison. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft oben mitzuspielen und zu schauen, was noch so geht. Zudem freue ich mich sehr auf die Atmosphäre im Stadion Niederrhein."

Im Mittelfeld des SV Straelen ist Ngyombo eine feste Größe. In dieser Saison ist der 24-Jährige absolut gesetzt, absolvierte 28 von 33 Regionalliga-Spielen. Dabei gelang ihm eine Vorlage.