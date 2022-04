Regionalliga West: RWO gewinnt das Tauziehen um diesen Mittelfeldspieler

Ende März hatte RS berichtet, dass gleich vier West-Regionalligisten um die Dienste eines Mittelfeldspielers eines Liga-Konkurrenten buhlen. Nun hat sich der Umworbene entschieden.

Matona-Glody Ngyombo vom SV Straelen hatte in den letzten Tagen einiges zu überdenken. Denn gleich vier Liga-Konkurrenten der Straelener hatten die Angel nach dem Mittelfeldspieler ausgeworfen und ihm Angebote unterbreitet - RevierSport berichtete.

Der Wuppertaler SV, Preußen Münster, Fortuna Köln und Rot-Weiß Oberhausen sind an den Diensten des 24-Jährigen interessiert. Nun hat der 1,90 Meter große Sechser seine Entscheidung getroffen: RWO hat nach RevierSport-Informationen das Tauziehen um den Mittelfeldspieler gewonnen. Am Montag soll Ngyombo offiziell an der Lindnerstraße vorgestellt werden. Es ist dann der erste RWO-Zugang für die Saison 2022/23.

Im Mittelfeld des SV Straelen ist Ngyombo eine feste Größe. In dieser Spielzeit ist er ein absoluter Leistungsträger, absolvierte 28 von 333 Regionalliga-Spielen. Dabei gelang ihm eine Vorlage. Hinzu kommen vier Einsätze im Niederrheinpokal, wo Straelen im Halbfinale auf den MSV Duisburg trifft.

Insgesamt kann der Deutsch-Belgier auf 65 Partien in der Regionalliga West zurückblicken. Zu den 28 Begegnungen im Trikot des SV Straelen kommen 37 für den SV Bergisch Gladbach 09 hinzu. Ausgebildet wurde er im Nachwuchs der Sportfreunde Siegen und Borussia Dortmund. Ab dem 1. Juli 2022 geht es für ihn dann bei Rot-Weiß Oberhausen weiter.