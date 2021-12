Gerücht: BVB an Barca-Talent dran – Treffen mit Bellingham-Bruder

Borussia Dortmund und Talente – das passt! Auch in diesem Winter soll die Borussia an zwei jungen Spielern dran sein. Es geht um einen bekannten Namen und einen Barca-Youngster.

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Borussia Dortmund womöglich beim FC Barcelona fündig geworden. Die Dortmunder bemühen sich angeblich um Yusuf Demir. Wie die österreichische „Kronen Zeitung“ berichtet, sind die Schwarz-Gelben im Rennen um den 18-jährigen Flügelspieler vorne. Auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wird Interesse nachgesagt.

Demir steht eigentlich bei Rapid Wien unter Vertrag. Dort besitzt er ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2023. Zurzeit ist er aber an den FC Barcelona ausgeliehen. Beim La Liga-Siebten kam er in der laufenden Saison drei Mal in der Champions League und sechs Mal in der Liga zum Einsatz. Eine Torbeteiligung blieb aus.

Bei seinem nächsten Einsatz für die Katalanen greift eine Klausel, die dafür sorgt, dass Demir für 10 Millionen Euro fest nach Barcelona wechselt. Für den finanziell angeschlagenen Klub scheint das allerdings aktuell keine Option zu sein. Deshalb soll die Leihe bereits nach einem halben Jahr beendet werden.

Dass Demir dann wieder für seinen Stammverein Rapid Wien aufläuft, scheint bei dem großen Interesse aus der Bundesliga allerdings lange nicht sicher. Bei den Österreichern feierte der Linksfuß im vergangenen Jahr seinen Durchbruch. Mit gerade einmal 17 Jahren sammelte er zwölf Scorerpunkte in 33 Einsätzen.

Treffen mit Bellingham-Bruder Jobe

Ein Spieler, der als junges Talent zu den Dortmundern kam und mittlerweile ein unersetzlicher Bestandteil im BVB-Mittelfeld ist, ist Jude Bellingham. Der 18-Jährige kam im Sommer 2020 für 23 Millionen Euro von Birmingham City.

Dort versucht auch sein jüngerer Bruder Jobe Bellingham aktuell den Sprung in den Profibereich zu schaffen. Der 16-Jährige kommt in dieser Spielzeit auf neun Einsätze und vier Treffer für die U18. Dazu sammelte er bereits vier Einsätze für die U23. Nur zwei Monate nach seinem 16. Geburtstag schaffte es das Talent, das auf dem rechten Flügel zu Hause ist, sogar in den Spieltagskader der Profis. Beim 0:0 im Zweitliga-Spiel gegen Coventry City blieb Bellingham aber ohne Einsatz.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll es vor zehn Tagen zu einem Treffen zwischen Bellingham und den BVB-Verantwortlichen gekommen sein. Dabei sei es allerdings noch nicht zu Vertragsgesprächen gekommen. In Dortmund wäre Bellingham zunächst für die U19 eingeplant.