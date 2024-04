Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund hat am Mittwoch, 24. April 2024, einen neuen Spieler präsentiert. Er kommt vom MSV Duisburg.

RevierSport hatte am Mittwochmorgen (24. April 2024) berichtet, dass sich Borussia Dortmund und Baran Mogultay über einen Wechsel zum 1. Juli 2024 einig sind.

Am Nachmittag gab die Drittliga-Zweitvertretung des Bundesligisten den Deal dann auch offiziell bekannt. Der 19-jährige Linksverteidiger verlässt nach der laufenden Saison den MSV Duisburg und wechselt an die Dortmunder Strobelallee.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann sagt: "Ich war in den letzten zwei Jahren häufig in Duisburg, um mir dort kommende Gegner anzusehen. Und dabei ist mir Baran immer wieder aufgefallen. Trotz seines jungen Alters hat er sehr abgeklärt und sehr frech gespielt. Ich sehe in ihm großes Potential auf der linken Seite. Wenn wir die Möglichkeit haben, so einen jungen und talentierten Spieler aus der Nachbarschaft für uns zu gewinnen, macht das auf jeden Fall Sinn. Ich freue mich, mit ihm zu arbeiten und ihm dabei zu helfen, sich bei uns weiterzuentwickeln."

"Ich möchte mich beim MSV Duisburg für das Vertrauen und meine Ausbildung bedanken. So konnte ich schon früh in der 3. Liga spielen und wichtige Erfahrungen sammeln. "ch bin froh darüber, den nächsten Schritt zu machen und für den BVB aufzulaufen. Ich freue mich auf die kommenden Jahre bei Borussia Dortmund", ergänzt der Noch-Duisburger und Bald-Dortmunder Mogultay.

Mogultay spielt seit 2017 für den MSV Duisburg und gehört seit dem 1. Juli 2022 zum Profikader des Drittliga-Schlusslichts. In der laufenden Saison kommt der Deutsch-Türke auf 15 Einsätze (Spielzeit: 1193 Minuten) in der 3. Liga. Insgesamt absolvierte er bislang 44 Pflichtspiele (kein Tor, keine Vorlage) für die Meidericher. Mogultays Berater, Mehmet Eser, betonte schon im Januar 2023 gegenüber RevierSport, dass sein Schützling den auslaufenden Vertrag in Duisburg auf gar keinen Fall verlängern wird.

Das ursprüngliche Ziel lautete die 2. Bundesliga. Eintracht Braunschweig und der SV Darmstadt sollen auch bis zuletzt Interesse bekundet haben. Doch den Zuschlag erhielt nun Borussia Dortmund II. Somit bleibt Mogultay auf jeden Fall in der 3. Liga.

Borussia Dortmund II - Kader der kommenden Saison 2024/2025

Tor

Marcel Lotka, Silas Ostrzinski, Tiago Estevao, Leon Klußmann

Abwehr

Felix Irorere, Filippo Mané, Guille Bueno, Prince Aning, Patrick Göbel, Baran Mogultay (MSV Duisburg)

Mittelfeld

Franz Pfanne, Abdoulaye Kamara, Ole Pohlmann, Franz Roggow, Michael Eberwein, Justin Butler, Julian Hettwer

Angriff

Paul-Philipp Besong, Rodney Elongo-Yombo, Moses Otuali