Der MSV Duisburg steht kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga West. Bis dato wussten nur drei Spieler, wie es für sie weitergeht. Nun kommt ein vierter Akteur hinzu.

Vier Spieltage vor dem Saisonende in der 3. Liga liegt der MSV Duisburg acht Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Es geht noch gegen Sandhausen, nach Lübeck, gegen Aue und nach Dresden. Dass der MSV den Gang in die Regionalliga noch verhindert, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Bis dato wussten mit Caspar Jander, den es ab dem 1. Juli 2024 zum 1. FC Nürnberg in die 2. Bundesliga zieht, sowie Batuhan Yavuz und Maximilian Braune, die beim MSV auch für die 4. Liga gültige Verträge besitzen, nur drei Spieler wie es für sie nach der laufenden Katastrophen-Saison weitergeht.

Nun kommt Spieler Nummer vier hinzu: Wie diese Redaktion erfuhr, wechselt der 19-jährige Baran Mogultay zur U23-Mannschaft von Borussia Dortmund. Am Mittwoch, 25. April 2024, will der BVB dann Linksverteidiger Mogultay offiziell als Zugang präsentieren.

Mogultay spielt seit 2017 für den MSV Duisburg und gehört seit dem 1. Juli 2022 zum Profikader des Drittliga-Schlusslichts. In der laufenden Saison kommt der Deutsch-Türke auf 15 Einsätze (Spielzeit: 1193 Minuten) in der 3. Liga. Insgesamt absolvierte er bislang 44 Pflichtspiele (kein Tor, keine Vorlage) für die Meidericher. Mogultays Berater, Mehmet Eser, betonte schon im Januar 2023 gegenüber RevierSport, dass sein Schützling den auslaufenden Vertrag in Duisburg auf gar keinen Fall verlängern wird.

Das ursprüngliche Ziel lautete die 2. Bundesliga. Eintracht Braunschweig und der SV Darmstadt sollen auch bis zuletzt Interesse bekundet haben. Doch den Zuschlag erhielt nun Borussia Dortmund II. Somit bleibt Mogultay auf jeden Fall in der 3. Liga.

Erst am Dienstag hatte die Dortmunder Zweitvertretung die Vertragsverlängerung von Kapitän Franz Pfanne bekanntgegeben. RevierSport berichtete.

Borussia Dortmund II - Kader der kommenden Saison 2024/2025

Tor

Marcel Lotka, Silas Ostrzinski, Tiago Estevao, Leon Klußmann

Abwehr

Felix Irorere, Filippo Mané, Guille Bueno, Prince Aning, Patrick Göbel

Mittelfeld

Franz Pfanne, Abdoulaye Kamara, Ole Pohlmann, Franz Roggow, Michael Eberwein, Justin Butler, Julian Hettwer

Angriff

Paul-Philipp Besong, Rodney Elongo-Yombo, Moses Otuali