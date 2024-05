Der FC Gütersloh hat seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Es handelt sich um einen torgefährlichen Verteidiger aus der Landesliga.

Seit dem 32. Spieltag steht fest, dass der Aufsteiger FC Gütersloh ein weiteres Jahr in der Regionalliga West spielen wird. Zwar verloren die Ostwestfalen an diesem Wochenende mit 0:2 beim SV Rödinghausen, doch weil der SV Lippstadt nicht über ein 0:0 gegen den FC Wegberg-Beeck hinauskam, ist der Klassenerhalt in trockenen Tüchern.

Die Gütersloher können also in den verbleibenden zwei Ligapartien gegen die U21 des 1. FC Köln (11. Mai, 14 Uhr) und Wegberg-Beeck (18. Mai, 14 Uhr) befreit aufspielen.

Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit, die nun sicher in der Regionalliga stattfinden wird, läuft bereits auf Hochtouren. Mit Phil Beckhoff (Wuppertaler SV), Jannik Borgmann (Rot Weiss Ahlen) und Luis Frieling (SpVgg Vreden) gab der Klub bereits drei Neuzugänge bekannt.

In dieser Woche wurde zudem eine weitere wichtige Personalentscheidung verkündet. Denn: Die Verträge mit den beiden Co-Trainern Matthias Haeder und André Kording wurden verlängert. Damit steht das Trainerteam um Chefcoach, Julian Hesse, der ebenfalls ein Arbeitspapier bis 2025 besitzt.

Wir trauen ihm den Sprung in die Regionalliga aber auf jeden Fall zu. Er hat einen super ersten Kontakt und bewegt sich gut in den Räumen. Im Training hat Henri dauerhaft einen hohen Level gezeigt. Das ist für uns ein sehr guter Transfer, dass wir den Jungen bekommen. Julian Hesse

Am Donnerstag (2. Mai) stellte der FCG den vierten Sommerneuzugang vor: Der 18-jährige Verteidiger Henri Bollmann vom Landesligisten SCV Neuenbeken (bei Paderborn) wechselt im Sommer in den Heidewald. Der 1,92 Meter große Linksfuß erzielte in dieser Saison bisher sieben Tore in 23 Partien.

Trainer Hesse lobt den Neuzugang für seine Körperlichkeit: "Er ist physisch schon sehr weit für sein Alter. Henri war jetzt bei uns drei Wochen im Probetraining und hat einen super Eindruck hinterlassen."

Hesse weiter: "Wir trauen ihm den Sprung in die Regionalliga aber auf jeden Fall zu. Er hat einen super ersten Kontakt und bewegt sich gut in den Räumen. Im Training hat Henri dauerhaft einen hohen Level gezeigt. Das ist für uns ein sehr guter Transfer, dass wir den Jungen bekommen."