Die U23-Mannschaft von Borussia Dortmund geht auch in die neue Saison mit ihrem aktuellen Kapitän. Der Leistungsträger verlängerte seinen Vertrag.

Franz Pfanne bleibt ein Borusse! Der Kapitän der U23-Drittliga-Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund hat seinen Vertrag an der Strobelallee verlängert. Das neue Arbeitspapier ist bis zum 30. Juni 2026 datiert.

"Ich hatte vier richtig gute Jahre hier, der Aufstieg in die 3. Liga, drei tolle Jahre in dieser Liga und Rekordspieler der U23 kann ich auch noch werden. Ich freue mich auf zwei weitere Jahre beim BVB", sagt der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler.

Auch Ingo Preuß, Sportchef der Dortmunder Reserve, ist hocherfreut über die Pfanne-Verlängerung. Auch Preuß weiß, dass der gebürtige Bautzener, der einst vom SV Rödinghausen zum BVB II kam, auch andere Offerten der Liga-Konkurrenz vorliegen hatte.

Preuß: "Es waren gute Gespräche mit Franz und wir sind alle mehr als zufrieden, dass er zwei weitere Jahre bei uns bleibt und die jungen Spieler auf ihrem Weg nach oben begleiten wird."

Pfanne absolvierte in der laufenden Saison 32 Spiele (ein Tor) für die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann. Insgesamt kommt er auf 140 Pflichtspiele für die BVB-Zweitvertretung.

Pfanne liegt auf Rang neun, was die BVB-II-Rekordspieler betrifft. Vor Pfanne liegen Marc Hornschuh (141 Spiele), Michael Eberwein (144), Matthias Kleinsteiber (144), Uwe Hünemeier (150), Bastian Pinske (151), Francis Bugri (162), Deniz Sahin (183) und David Solga (194). In den nächsten zwei Jahren - vorausgesetzt Pfanne bleibt fit und weiterhin so stark - kann er die Marke von Solga definitiv ins Visier nehmen.

Borussia Dortmund II - Kader der kommenden Saison 2024/2025

Tor

Marcel Lotka, Silas Ostrzinski, Tiago Estevao, Leon Klußmann

Abwehr

Felix Irorere, Filippo Mané, Guille Bueno, Prince Aning, Patrick Göbel

Mittelfeld

Franz Pfanne, Abdoulaye Kamara, Ole Pohlmann, Franz Roggow, Michael Eberwein, Justin Butler, Julian Hettwer

Angriff

Paul-Philipp Besong, Rodney Elongo-Yombo, Moses Otuali