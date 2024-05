Bei Bernardo hat der VfL Bochum einen absoluten Glücksgriff getätigt. Er sprach nach dem Sieg in Berlin über Entspannung und den Push der Fans vor dem Union-Spiel.

Für 600.000 Euro kam Bernardo im Sommer von RB Salzburg zum VfL Bochum. Ein toller Transfer, denn der Brasilianer hat - als Innenverteidiger verpflichtet - seine neue Heimat als Linksverteidiger gefunden.

Dort entwickelte er sich zu einem der zweikampfstärksten Bundesligaspieler. 31 von 32 Partien hat er in der Bundesliga bestritten, nur einmal musste er aufgrund einer Gelbsperre passen.

Auch beim dramatischen 4:3-Erfolg am Sonntag bei Union Berlin stand er 90 Minuten auf dem Platz. Sein Fazit: "Was für ein verrücktes Spiel. Die erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Berlin hat dann das System gewechselt und wir haben keine Lösungen gefunden. Aber der Wille zu gewinnen, der war immer da."

Der Lohn: Mit dem direkten Abstieg muss man sich in Bochum nicht mehr beschäftigen, der Relegationsplatz droht aber noch, immerhin hat man nun mit Bayer Leverkusen und dem SV Werder Bremen noch zwei schwierige Aufgaben vor der Brust. Und mit Mainz und Union Berlin zwei Konkurrenten, die auch noch auf den direkten Klassenerhalt hoffen.

In Bochum setzt man vor allem auch auf den Support der Anhänger, der auch vor dem Spiel in Berlin für den nötigen Push gesorgt hatte. 5000 Zuschauer waren zum Abschlusstraining gekommen. Auch in Berlin war der VfL-Anhang lautstark vertreten.

Daher gab es ein großes Lob von Bernardo für die Fans, dabei auch einen kleinen Seitenhieb gegen RB Salzburg. Denn auf die Frage, wie sehr die Zuwendung der Anhänger vor der Partie die Spieler angetrieben hatte, sagte der Linksverteidiger mit einem Lächeln: "Nein, das hat nicht gepusht. In Salzburg manchmal, aber das kann man nicht vergleichen."





Sein Zusatz: "Im Ernst: Es war sehr, sehr cool. Das macht einen Unterschied, wir haben auch hier in Berlin Fans am Bahnhof getroffen. Wir merken, sie sind bei uns, das gibt die Portion extra Energie. Und dann gibt es keine Mannschaft, die besser kämpfen kann als wir."

Nach so einem Kampf gilt es dann aber auch wieder herunterzukommen. Jeder hat sein Ritual, so stellt sich Bernardo das bei sich vor: "Nach dem Spiel ist es mein Plan, dass ich vier oder fünf Stunden an der PlayStation mit meinen Freunden aus Brasilien spiele. So entspanne ich."