Der ehemalige Bundesligatorwart Georg Koch hat in einem Interview mitgeteilt, dass er unheilbar krank ist. Er werde sterben, betont der 52-Jährige.

Es ist eine schockierende Nachricht. Der langjährige Bundesliga-Torhüter Georg Koch (52) ist unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. „Die Krankheit ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden“, sagte der 52-Jährige der Bild am Sonntag.

Koch erhielt die Diagnose im April 2023. Damals habe der Arzt ihm noch sechs Monate gegeben. „Hey Doc, ich bin immer noch da“, sagte der Ex-Keeper nun. “Festgestellt wurde der ganze Mist bei einer Routine-Untersuchung. Mir ging es zuvor schon nicht so gut, und meine Blutwerte waren auffällig schlecht. Der Arzt hat mir dann irgendwann die Diagnose mitgeteilt.“

Fans des MSV Duisburg wählten Georg Koch zum Spieler der Saison Der frühere Torwart kann auf eine erfolgreiche Profikarriere zurückblicken. Er bestritt 213 Bundesliga- und 165 Zweitligaspiele.

In Deutschland spielte Koch unter anderem für Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld, den 1. FC Kaiserslautern, Energie Cottbus und den MSV Duisburg.

Bei den Meiderichern erlebte Koch Höhen und Tiefen. Von 2004 bis 2007 war Koch beim MSV unter Vertrag, in seiner ersten Saison stieg er mit den Zebras in die Bundesliga auf. Das gelang ihm auch in seiner letzten Saison. Von den Fans wurde Koch während seiner Zeit in Duisburg zweimal zum Spieler der Saison ausgezeichnet. Am Ende verkrachte er sich mit dem damaligen MSV-Präsidenten Walter Hellmich. Der Streit wurde vor Gericht ausgetragen. Der Duisburger Anhängerschaft blieb der in Bergisch Gladbach geborene Torhüter dennoch in guter Erinnerung. Insgesamt bestritt er 93 Spiele für den MSV Duisburg.

Georg Koch würde gerne ein Spiel seiner Ex-Klubs sehen Angesprochen auf einen letzten großen Traum, den sich Koch noch erfüllen wolle, antwortete der Ex-Profi: „Ich habe durch den Fußball die halbe Welt gesehen. Ich würde mir wünschen, dass ich bei jedem Verein, für den ich gespielt habe, nochmal ein Spiel sehe“, sagte Koch.