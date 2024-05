Der Wuppertaler SV besiegte Rot Weiss Ahlen am 32. Spieltag der Regionalliga West mit 2:1 (0:0). Hüseyin Bulut war gegen seinen Ex-Klub über 90 Minuten dabei.

Am 32. Spieltag der Regionalliga West gewann der Wuppertaler SV mit 2:1 (0:0) gegen Rot Weiss Ahlen und hat durch den Erfolg weiterhin gute Chancen auf die Vizemeisterschaft. WSV-Spieler Hüseyin Bulut zeigte gegen den Tabellenletzten erneut eine starke Leistung.

Bulut bestritt in dieser Saison 23 Partien für den WSV, erzielte dabei vier Treffer und legte fünf weitere Tore auf. Bulut wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet und wechselte im Sommer 2019 von Borussia Dortmund II zu Göztepe in die Türkei. Zurück in Deutschland spielte der Mittelfeldspieler für die Sportfreunde Lotte, Rot-Weiß Oberhausen und Ahlen, ehe er im Sommer 2023 nach Wuppertal wechselte.

Gegen Buluts ehemaligen Arbeitgeber taten sich die Wuppertaler lange Zeit schwer. Die Gäste aus Ahlen gingen in der 49. Minute durch Derrick Kyere in Führung. Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe der WSV die Partie durch einen verwandelten Elfmeter von Marco Terrazzino (83.) und einen Treffer von Damjan Marceta (85.) noch drehen konnte. Mehr Infos zum Spiel gibt es hier.

„Es war ein anstrengendes Spiel und Ahlen hat eine gute Leistung abgeliefert. Wir haben in der ersten Halbzeit viele Chancen vergeben und hätten schon mit 3:0 in die Pause gehen müssen”, bilanzierte Bulut nach dem Spiel. „Ahlen hat direkt nach der Pause das Tor gemacht, aber wir haben viel investiert und uns wieder aufgerafft. Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns.”

Der Vertrag von Bulut läuft am Ende der Saison aus und auch anderen Vereinen sind seine gezeigten Leistungen im Dress des WSV nicht entgangen. Bevor aber eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen wird, will sich der 25-Jährige voll auf die noch verbleibenden drei Ligaspiele konzentrieren.

„Im Moment steht noch nichts hundertprozentig fest und ich weiß noch nicht genau, wie es in der kommenden Saison weitergeht. Wir haben in dieser Saison noch drei Spiele und auf denen liegt momentan noch mein gesamter Fokus. Danach werden wir sehen, ob ich bleibe oder den Verein verlassen werde”, verriet Bulut.

Die nächste Partie des WSV findet am kommenden Dienstag (7. Mai, 19 Uhr) statt. Dann wird Fortuna Düsseldorf II zum Nachholspiel des 30. Spieltags im Stadion am Zoo zu Gast sein.