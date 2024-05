Der MSV Duisburg schlägt den VfL Bochum und klettert in der Tabelle der U19-Bundesliga West. Ein Juwel trifft doppelt.

Im Profikader des MSV Duisburg hatte Interimstrainer Uwe Schubert an diesem Wochenende keinen Platz für Talent Kaan Inanoglu. Statt also bei der wohl Abstieg besiegelnden 3:5-Niederlage beim VfB Lübeck am Freitag mitzuwirken, stand der Youngster zwei Tage später bei der U19 auf dem Rasen - und lieferte einmal mehr.

Mit einem Doppelpack trug Inanoglu maßgeblich zum Sieg gegen den VfL Bochum bei. Mit 4:0 setzten sich die Zebras im Auswärtsspiel durch. Der 18 Jahre alte Inanoglu brachte den MSV im ersten Durchgang in Führung (26.). Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte er auf 2:0 (48.). Es waren die Saisontreffer zwölf und 13 für den türkischen U19-Nationalspieler.

Später bauten Vahidin Turudija (72.) sowie Stevan Tasic (82.) die Führung weiter aus. Für den VfL war es nach dem 0:3 gegen den SC Paderborn die zweite herbe Zu-Null-Pleite innerhalb von einer Woche. Würde der U19-Bundesliga zur neuen Saison keine Reform bevorstehen, müssten sich die Bochumer im Saisonfinale ernsthaft um einen möglichen Abstieg sorgen.

Abhängig vom Ausgang der Partie von Arminia Bielefeld beim Wuppertaler SV am Mittag (ab 13 Uhr) könnte der VfL sogar unter dem (unbedeutenden) Strich ins finale Saisonspiel beim SC Verl am nächsten Samstag gehen.

Der MSV knackte mit dem Sieg derweil die 30-Punkte-Marke und feierte nach zwei Niederlagen mal wieder einen Sieg. Und das an dem Tag, an dem der Abstieg der Profis in die Regionalliga feststehen könnte. Zum Saisonabschluss am kommenden Wochenende empfangen die Meidericher den 1. FC Köln.

Im Rennen um die Endrunde feierte Borussia Mönchengladbach derweil einen wichtigen 2:1-Sieg über Bayer Leverkusen und verdrängte den Rivalen vom zweiten Tabellenplatz. Schalke 04 unterlag im Derby bei Borussia Dortmund mit 0:3 und verabschiedete sich endgültig aus dem Rennen um die Teilnahme am Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft.

U19-Bundesliga West: 25. Spieltag im Überblick

Viktoria Köln - Alemannia Aachen 3:1

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:0

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 2:1

VfL Bochum - MSV Duisburg 0:4

1. FC Köln - SC Paderborn

Arminia Bielefeld - Wuppertaler SV

Fortuna Düsseldorf - SC Verl (alle Anpfiff 13 Uhr)