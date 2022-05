Preußen Münster: Hildmann-Zukunft ist geklärt - eindrucksvolle Bilanz

Der SC Preußen Münster und Trainer Sascha Hildmann haben ihre Zusammenarbeit ausgedehnt. Das verkündete der Regionalliga-Spitzenreiter am Sonntag.

In welcher Liga Preußen Münster in der kommenden Saison an den Start gehen wird, das ist noch offen. Sicher ist hingegen: Der Trainer des SCP wird unabhängig vom möglichen Aufstieg weiterhin Sascha Hildmann heißen. Am Sonntag teilte der Verein mit, dass der Chefcoach seinen Vertrag verlängert hat, mit ihm bleiben Co-Trainer Louis Cordes und Torwarttrainer Carsten Nulle. Über die Vertragsdauer machten die Münsteraner keine Angaben.

Hildmann steht bereits seit Ende 2019 an der Seitenlinie der Preußen. Nach dem Drittliga-Abstieg im Sommer 2020 leitete er den Neuaufbau in der Regionalliga West mit ein. Die Bilanz des 50-Jährigen liest sich eindrucksvoll: Aus 103 Partien holte er einen Punkteschnitt von 2,03. Damit ist Hildmann der erfolgreichste SCP-Coach des Jahrtausends.

"Ich freue mich riesig, dass unsere Arbeit hier noch nicht vorbei ist und der gemeinsame Weg, den wir eingeschlagen haben, fortgesetzt wird. Ich habe es damals gesagt und betone es jetzt noch deutlicher: Es ist hier einfach genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Mir und uns macht die Arbeit in diesem Verein und mit dieser Mannschaft unglaublich viel Spaß", wird er vom Verein zu seiner Verlängerung zitiert.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison steht der SCP zwei Punkte vor Rot-Weiss Essen an der Tabellenspitze der Regionalliga West. "Jetzt werden wir im Saisonendspurt alles dafür geben, dass wir uns und unsere großartigen Fans für diese Saison belohnen", sagt Hildmann mit Blick auf diese aus Münsteraner Sicht aussichtsreiche Konstellation. "Das gesamte Trainerteam leistet eine tolle Arbeit", ergänzte Sportdirektor Peter Niemeyer, "und ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können."