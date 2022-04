RWO: Offensivspieler kommt vom Liga-Konkurrenten

Rot-Weiß Oberhausen hat einen weiteren Zugang für die neue Regionalliga-West-Spielzeit 2022/2023 vorgestellt.

Rot-Weiß Oberhausen plant schon fleißig die neue Saison und hat sich die Dienste von Sebastian Mai gesichert. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt zur Saison 2022/23 vom Ligakonkurrenten Rot Weiss Ahlen an die Lindnerstraße.

In dieser Saison kam der gebürtige Gütersloher auf 28 von 33 möglichen Einsätzen und zählt damit zu den absoluten Stammkräften an der Werse. Fünf Liga- und drei Pokaltreffer gehen aktuell auf das Konto von Mai, der bis 2018 in der Nachwuchsabteilung des SC Wiedenbrück seine Vorzüge entwickelte und von dort aus direkt nach Ahlen wechselte.

Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder freut sich über die Zusage seines neuen Angreifers: "Sebastian haben wir schon länger auf dem Zettel. Er ist trotz seiner jungen Jahre ein Spieler, der die Liga gut kennt. Er hat seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt und wird unsere Offensive noch einmal verstärken. Wir werden viel Spaß mit ihm haben!"

Auch der Neu-Oberhausener ist von seinem künftigen Arbeitgeber angetan: "Ich möchte für mich persönlich den nächsten Schritt machen und bin überzeugt, dass ich mit RWO den richtigen Verein gefunden habe. Das Umfeld mit dem Stadion und den zahlreichen Fans gefällt mir sehr. Ich freue mich auf diese Herausforderung."

Vor Mai hatte RWO bereits Matona-Glody Ngyombo vom SV Straelen für die Serie 2022/2023 verpflichtet.