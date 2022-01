Erfolgreiche Vereinssuche: Sascha Mölders wechselt in die Regionalliga

Nach der erfolgreichen Vertragsauflösung beim TSV 1860 München hat Sascha Mölders einen neuen Klub gefunden. In der Regionalliga.

Die SG Sonnenhof Großaspach hat am Freitag, 7. Januar 2022, Hans-Jürgen Boysen (64) als Cheftrainer und Sascha Mölders (36) als spielenden Co-Trainer verpflichtet. Die Mission Klassenerhalt beginnt für Boysen und Mölders am kommenden Montag: An diesem Tag startet die Wintervorbereitung auf die wichtigen Aufgaben in der Regionalliga Südwest. Die Verträge von Chef- und spielendem Co-Trainer gelten bis Saisonende. Die SG Sonnenhof Großaspach ist Tabellenvorletzter in der Regionalliga Südwest.

"Sportlich geht es in den restlichen Partien für die SG nur um eines: Das ist der Verbleib in der der Regionalliga. Ich bin extrem froh, dass wir auf die Bereitschaft und Erfahrung von Hans-Jürgen Boysen, der den Verein und das Umfeld bereits seit vielen Jahren kennt, zählen können. Mit Sascha Mölders konnten wir mit unserem Konzept zudem einen absoluten Mentalitäts- und Unterschiedsspieler verpflichten, der uns als Typ und Spieler sofort weiterhelfen wird und zudem als Co-Trainer seine Trainerkarriere bei der SG weiterentwickeln kann. Wir werden uns wie angekündigt in den nächsten Tagen noch weiter verstärken und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das Ziel Klassenerhalt zum Saisonende auch erreichen werden", sagt SG-Sportvorstand Michael Ferber.

Sascha Mölders stand von Januar 2016 bis Januar 2021 beim TSV 1860 München unter Vertrag und bestritt 212 Pflichtspiele (82 Tore, 52 Vorlagen). Der gebürtige Essener spielte auch schon für den FC Augsburg II (6 Spiele, 7 Tore), FC Augsburg (98, 20), Rot-Weiss Essen (55, 42), MSV Duisburg (12, 0), MSV Duisburg II (49, 39), FSV Frankfurt (49, 18) und Schwarz-Weiß Essen (38, 9).

Sowohl Boysen als auch Ex-1860-Kapitän Mölders, der bei den Löwen aussortiert wurde, sind heiß auf die Restrunde. Der Stürmer sagt: "Ich bin nach wie vor als Spieler top motiviert und möchte der SG natürlich direkt auf dem Platz weiterhelfen. Gleichzeitig möchte ich aber auch abseits des Platzes in einer verantwortlichen Rolle als Trainer weiter wachsen und kann hier von Hans-Jürgen lernen - daher freue ich mich auch riesig auf die Aufgabe hier beim Dorfklub. Bekanntlich bin ich kein Mann der großen Worte, sondern lasse lieber Taten folgen. Daher gilt es jetzt zusammen anzupacken, in der Vorbereitung hart zu ackern und alles zu geben für das Ziel Klassenerhalt."

Boysen und Mölders kennen sich bereits aus ehemaligen Zweitliga-Zeiten beim FSV Frankfurt, als Mölders einst unter Leitung von Cheftrainer Boysen auf Torejagd ging. Boysen war als Trainer für den SV Sandhausen, den FC Augsburg, die Stuttgarter Kickers, den 1. FC Schweinfurt 05, die Kickers Offenbach und die SG Sonnenhof Großaspach tätig.