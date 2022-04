Fortuna Köln: Neuer Verein hat Jannik Löhden vorgestellt

Noch am Montagmorgen hatte RevierSport berichtet, dass Jannik Löhden Fortuna Köln verlassen wird. Wenige Stunden später wurde der Fortuna-Kapitän bei seinem neuen Klub vorgestellt.

Erst vor einigen Stunden hatte RevierSport berichtet, dass Jannik Löhden Fortuna Köln verlassen wird. Wenig später machte Löhdens neuer Klub die Verpflichtung offiziell.

Nord-Regionalligist VfB Lübeck stellte den 32-jährigen Fortuna-Köln-Kapitän als neuen Spieler für die neue Regionalliga-Nord-Saison 2022/2023 vor. Löhden unterschrieb an der Lohmühle einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der für die Regionalliga und die 3. Liga Gültigkeit besitzt. Der 2,01 Meter große Linksfuß kehrt mit dem Wechsel nach neun Jahren im Westen zurück in den Norden.

Der aus Buxtehude stammende Löhden wechselte nach Anfängen beim TSV Buxtehude Altkloster und SV Ahlerstedt/Ottendorf als 20-Jähriger zum SV Werder Bremen, wo er für die U23 in der 3. Liga spielte. Es schlossen sich zwei Jahre bei Hannover 96 an, wo er zeitweise mit dem Profi-Kader trainierte, einige Male in der Bundesliga auf der Bank saß, aber vorrangig in der U23 Spielpraxis sammelte. Bei Viktoria Köln, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln gehörte er in den folgenden neun Jahren jeweils Spitzenmannschaften der Regionalliga West an. In Oberhausen und aktuell bei Fortuna Köln war er zudem Kapitän. Insgesamt stehen neun Drittliga-Einsätze und 265 Partien (33 Tore) in den Regionalligen Nord und West in seiner Vita.

"Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und ich künftig beim VfB spielen werde. Vom ersten Tag an habe ich großes Vertrauen in den Gesprächen mit dem Trainer und der sportlichen Leitung gespürt. Es war mir wichtig, wieder bei einem Traditionsverein wie dem VfB zu landen, denn ich habe meine gesamte Laufbahn bei Traditionsvereinen gespielt. Ich bin von der sportlichen Perspektive hier absolut überzeugt und freue mich, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir hier vor den tollen Fans erfolgreichen Lohmühlenfußball spielen können, was zu meiner emotionalen Spielweise ideal passen wird", erklärt Löhden seinen Wechsel.