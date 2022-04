Fortuna Köln: Der Kapitän geht von Bord

Beim SC Fortuna Köln bahnt sich im Sommer ein personeller Umbruch an. Der Trainer, Alexander Ende, verlässt bekanntlich den Verein, nun geht auch der Kapitän von Bord.

Nachdem Trainer Alexander Ende bereits seinen Abschied beim SC Fortuna Köln verkündete, wird nun auch Jannik Löhden den Verein verlassen. Das bestätigte der Fortuna-Kapitän gegenüber RevierSport.

"Es war eine schöne Zeit, aber ab dem 1. Juli 2022 werde ich eine neue Herausforderung annehmen", sagt Löhden. Noch in dieser Woche wird der neue Verein Löhden offiziell vorstellen. Nach RS-Informationen wird der 2,01 Meter-Riese Köln in Richtung Norddeutschland verlassen. Löhden, der lange im Fußball-Westen bei Viktoria Köln, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln spielte, stammt ursprünglich aus Buxtehude.

"Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich am Ende dieser Saison machen werde. Eigentlich habe ich mich in Köln immer wohl gefühlt. Schon zu meiner Oberhausener Zeit habe ich in Köln gelebt. Aber nun geht es nochmal Richtung Norden, wo ich ja auch herkomme", erklärt der Innenverteidiger, der noch am im Laufe des Montags bei seinem neuen Verein vorgestellt werden soll.

Fortuna Köln hatte in dieser Saison lange Zeit um den Aufstieg in die 3. Liga gespielt. Doch Löhden und Co. gelang es nicht an Preußen Münster und Rot-Weiss Essen dranzubleiben. Nun will Löhden im hohen Norden zur neuen Saison einen erneuten Angriff auf die 3. Liga starten.