Schalke: Neun Leihspieler könnten im Sommer wieder da sein

Eines ist jetzt schon klar. Rouven Schröder, Sportdirektor des FC Schalke, wird im anstehenden Sommer viel Arbeit haben.

Es wird ein heißer Transfersommer für den FC Schalke. Ob 1. oder 2. Bundesliga, Sportdirektor Rouven Schröder wird viel zu tun bekommen, vor allem mit Blick auf die Leihspieler, die zurück kommen. Neun Akteure werden - wenn vereinbarte Kaufoptionen nicht gezogen werden - wieder auf dem Trainingsplatz der Königsblauen stehen, die meisten werden aber keine sportliche Zukunft bei S04 haben.

Diese neun Spieler sind derzeit ausgeliehen

Ozan Kabak (nach Leihe zu Norwich City / Vertrag bis 2024): Der Abwehrspieler muss in England erneut einen Abstieg verkraften. Kabak kam nur auf elf Einsätze, das Saisonende verpasst er verletzt.

Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille / Vertrag bis 2024): Wie bei Kabak stürzte auch der Transferwert von Harit immer weiter nach unten, doch zuletzt stieg die Formkurve beim Offensivmann wieder an. In Marseille kommt Harit auf annehmbare Zahlen. 21 Spiele in der Meisterschaft, vier Treffer erzielte er, drei legte er auf.

Can Bozdogan (nach Leihe zu Besiktas Istanbul / Vertrag bis 2024): Derzeit fällt er mit einer Fußverletzung aus, vorher kam er bei Besiktas Istanbul auf elf Einsätze (ein Tor, ein Assist). Besiktas hat eine Kaufoption in Höhe von etwa zwei Millionen Euro für den 21-Jährigen, die angeblich schon gezogen worden sein soll.

Rabbi Matondo (nach Leihe zu Cercle Brügge / Vertrag bis 2023): Der 21-Jährige spielt eine gute Saison bei Cercle Brügge. 26 Mal kam er zum Einsatz, neun Treffer erzielte er, zudem bereitete er zwei Tore vor. Die Leistungen sollen auch dem FC Fulham aufgefallen sein, dem ein Interesse am Offensivspieler nachgesagt wird. Wobei auch Brügge eine Kaufoption besitzen soll.

Hamza Mendyl (nach Leihe zu Gaziantep FK / Vertrag bis 2023): Er wurde in die Süper Lig verliehen und lief 19 Mal für Gaziantep FK auf, dabei erzielte er einen Treffer (plus ein Assist) und konnte nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen.

Levent Mercan (nach Leihe zu Karagümrük / Vertrag bis 2023): Auch er wurde in die Süper Lig verliehen, Karagümrük erhielt offenbar zudem eine Kaufoption für den Offensivspieler, der in dieser Saison in der Türkei 15 Mal (ohne Torbeteiligung) zum Einsatz kam.

Dries Wouters (nach Leihe zu KV Mechelen / Vertrag bis 2024): Es war nicht seine Saison, auch nach der Leihe nach Mechelen kam er nicht zum Zug. Zwei Einsätze stehen nur auf seiner Habenseite, zudem ist er derzeit verletzt.

Timo Becker (nach Leihe zu Hansa Rostock / Vertrag bis 2023): Nach seiner Leihe zu Hansa Rostock stand er in jeder Partie für die Hansestädter auf dem Rasen. Ein gelungener Wechsel für den Abwehrspieler.

Nassim Boujellab (nach Leihe zu HJK Helsinki / Vertrag bis 2023): Es war auch nicht die Saison für Boujellab. Zunächst die Leihe nach Ingolstadt, die vorzeitig beendet wurde. Es ging weiter nach HJK Helsinki, dort kam er bisher immerhin drei Mal zum Einsatz - bisher ohne Torbeteiligung.

Vier weitere Fragezeichen ergeben sich mit Blick auf die auslaufenden Verträge. Martin Fraisl, Michael Langer, Salif Sané und Marc Rzatkowski haben nach der Saison kein gültiges Arbeitspapier mehr. Es würde überraschen, wenn Rzatkowski und Sané einen neuen Vertrag bekommen würden. Noch offen sind die Personalien Fraisl und Langer.

Klar ist bisher nur, dass Schalke die Kaufoptionen bei Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt) und Marvin Pieringer (SC Freiburg) gezogen hat, zudem wurde Leo Greiml (Rapid Wien) ablösefrei verpflichtet.

Im aktuellen Kader sind zudem mit Darko Churlinov ausgeliehen vom VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (ausgeliehen von Zenit St. Petersburg), Ko Itakura (ausgeliehen von Manchester City), Thomas Ouwejan (ausgeliehen vom AZ Alkmaar), Andreas Vindheim (ausgeliehen von Sparta Prag), Dong-gyeong Lee (ausgeliehen von Ulsan Hyundai) sechs ausgeliehene Spieler, bei denen Schalke zum Teil Kaufoptionen ziehen kann. So zum Beispiel bei Vindheim, Ouwejan oder Itakura, wobei dass bei Itakura nur im Fall des Bundesliga-Aufstiegs realistisch ist. Bei Ouwejan besteht eine Kaufpflicht, sollte Schalke den Aufstieg packen, bei Lee ist eine Verlängerung der Leihe im Gespräch.