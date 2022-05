Kehl bestätigt: Nächster Abgang beim BVB

Bei Borussia Dortmund gibt es einen weiteren Abgang. Das bestätigte der künftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber den Ruhr Nachrichten.

Nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund wird Dan-Axel Zagadou den Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet in diesem Sommer verlassen. Zagadous Vertrag läuft am Ende der Saison aus und wird nicht verlängert. Der heute 22 Jahre alte Innenverteidiger war 2017 als Talent aus dem Nachwuchs von Paris St. Germain zum BVB gekommen.

Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte den bevorstehenden Abgang gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Wir haben noch einmal ein sehr offenes Gespräch miteinander geführt und sind zu der Entscheidung gekommen, seinen Vertrag nicht zu verlängern."

In seiner Zeit beim Revierklub bestritt Zagadou 91 Pflichtspiele für den BVB, in denen er vier Tore erzielte. Dass es nicht mehr Einsätze wurden, lag vor allem an Verletzungen. Zagadou fiel oft und mehrfach über einen längeren Zeitraum aus. "Daxo war sehr lange bei uns, er ist ein großartiger Mensch und ein toller Fußballer. Wir wünschen ihm alles Gute", sagte Kehl den Ruhr Nachrichten.

BVB hat schon zwei neue Innenverteidiger verpflichtet

Mit Niklas Süle vom FC Bayern und dem Noch-Freiburger Nico Schlotterbeck hat die Borussia bereits zwei deutsche Nationalspieler für das Abwehrzentrum verpflichtet.

Neben Zagadou stehen derzeit Erling Haaland (Manchester City), Roman Bürki (St. Louis City), Reinier (Real Madrid/Leihende), Marin Pongracic (VfL Wolfsburg/Leihende) sowie Axel Witsel (Ziel unbekannt) und Marcel Schmelzer (Karriereende) als Abgänge fest. Sie werden im Rahmen des abschließenden Bundesliga-Spieltags, der BVB trifft zuhause auf Hertha BSC, verabschiedet.