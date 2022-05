BVB: Per Video - Marcel Schmelzer verkündet Karriereende

Marcel Schmelzer wird nach seinem bevorstehenden Abschied von Borussia Dortmund für keinen anderen Verein auflaufen. Der Routinier beendet seine Karriere.

Wenn Borussia Dortmund am Samstag zum letzten Bundesliga-Spiel der Saison auf Hertha BSC trifft, dann wird mit Marcel Schmelzer eine Vereinslegende verabschiedet. Das ist schon länger bekannt.

Am Donnerstag teilte der seit langer Zeit verletzte Linksverteidiger mit, wie es bei ihm weitergeht, nachdem sein Vertrag beim BVB endet: nämlich gar nicht mehr als aktiver Profi. Schmelzer wird seine Karriere beenden, das verkündete er in einem eineinhalb minütigem Video auf Instagram.

"Leider haben mich in den letzten zwei Jahren immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim BVB bedanken, dass ich meine Reha hier wieder absolvieren durfte", sagte Schmelzer in dem Beitrag. "Ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich freue mich auf die Herausforderungen."





Schmelzer hat im Seniorenbereich nie für einen anderen Verein als den BVB gespielt. Seit 2008 gehört er zum Profiaufgebot, drei Jahre zuvor war er aus seiner Geburtsstadt Magdeburg in den Dortmunder Nachwuchs gewechselt. Insgesamt bestritt der Linksverteidiger 367 Pflichtspiele für die Borussia (sieben Tore, 34 Vorlagen). Mit dem Revierklub feierte Schmelzer zwei Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiege. Der 34-Jährige ist der derzeit vereinstreueste Spieler der Bundesliga. Im Übrigen stand Schmelzer in 16 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Rasen.

In den vergangenen zwei Saisons blieb er wegen einer Knieverletzung ohne Einsatz. Aus diesem Grund kann Schmelzer auch am Samstag nicht auflaufen, wenn er im Rahmen des Heimspiels gegen Hertha verabschiedet wird.