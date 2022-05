BVB: Rose vor Saisonfinale über Abschiede, Haaland und weitere Transfers

Borussia Dortmund trifft am letzten Bundesliga-Spieltag auf Hertha BSC. Was BVB-Trainer Marco Rose im Vorfeld der Partie sagt.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht trotz der bereits gesicherten Vizemeisterschaft ambitioniert in sein letztes Saisonspiel gegen Hertha BSC. "Es wird keine Geschenke in irgendeiner Form geben. In der Bundesliga geht es noch um Plätze", sagte BVB-Coach Marco Rose vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem vom Abstieg bedrohten Tabellen-15. aus Berlin. Bei einer Niederlage in Dortmund und einem Sieg der drei Zähler schlechteren Stuttgarter gegen Köln müsste das Team von Trainer Felix Magath aufgrund der schlechteren Tordifferenz in die Relegation.

Rose erwartet von seinen Profis eine "gute und konzentrierte Leistung. Es ist natürlich noch mal wichtig, ein Zeichen zu setzen und alles rauszufeuern. Wir wollen unser letztes Heimspiel gewinnen." Obwohl die Rekonvaleszenten Mateu Morey, Thomas Meunier und Mahmoud Dahoud in dieser Woche in das Teamtraining zurückkehrten, sind sie keine Option für den Kader.

Dass vor dem Anpfiff verdiente Dortmunder wie Sportdirektor Michael Zorc oder Marcel Schmelzer verabschiedet werden, soll die Konzentration seines Teams nicht stören. "Diese Abschiede werden speziell. Aber in erster Linie ist es ein Punktspiel - und zwar kein unwichtiges", sagte Rose.

Zu Zorc, der als Spieler und Manager mehr als vier Jahrzehnte beim BVB verbrachte und jetzt seinen Platz als Sportdirektor für Sebastian Kehl räumt, sagte Rose: "Er hat eine Ära geprägt. Keiner kennt und lebt den Verein mehr." Zorc habe ein "unglaubliches Netzwerk" und sei ein "Riesen-Typ". Zorc werde "uns fehlen, aber es ist kein Abgang von heute auf morgen. Ich hoffe, dass wir uns noch häufig sehen, er ist ja nicht aus der Welt."

Auch nach dem bevorstehenden Abgang von Erling Haaland zu Manchester City wurde Rose auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel angesprochen. Haaland sei "einfach ein guter Junge", meinte der Coach. "Ich ziehe immer wieder meinen Hut, wie er das managt und hinbekommt. Er ist in bestimmten Dingen speziell - er ist ein Vollprofi, achtet auf Ernährung und Schlaf." Rose hatte Haaland bereits bei RB Salzburg trainiert.

BVB-Trainer Marco Rose freut sich auf Karim Adeyemi

In Karim Adeyemi hat die Borussia bereits einen neuen Offensivspieler verpflichtet. Der junge Nationalspieler kommt genau wie damals Haaland aus Salzburg. Als direkter Ersatz für den Torjäger ist Adeyemi aber nicht eingeplant. "Er ist ein junger Kerl, den wir nicht überfrachten dürfen", betonte Rose. Adeyemi sei "richtig schnell und hat einen guten Abschluss. Wir werden ihn unterstützen, ihn schnell an Borussia Dortmund zu gewöhnen."

Es war bereits die dritte Neuverpflichtung für den BVB. Mit den Innenverteidigern Nico Schlotterbeck und Niklas Süle stehen zwei weitere Zugänge fest, die ebenfalls das deutsche Nationaltrikot tragen. Rose stellte weitere Transfers in Aussicht. "Hier und da" solle noch nachjustiert werden, sagte der 45-Jährige mit Blick auf einen neuen Mittelstürmer und einen zweikampfstarken Spieler. "Ich habe die Überzeugung, dass wir mit dem Personal neu angreifen können."