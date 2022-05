BVB: Watzke und Kehl würdigen Zorc - „Ein großartiger Mensch“

1. FC Köln U21-Trainer verspricht Preußen Münster einen heißen Tanz

Am Samstag steht in der Regionalliga West das Saisonfinale an. Preußen Münster und Rot-Weiss Essen streiten sich im Fernduell um den Titel. Mittendrin ist auch die U21 des 1. FC Köln.