Drittligist Rot-Weiss Essen holte beim 1. FC Saarbrücken den 55. Punkt der Saison. Torben Müsel machte ein starkes Spiel.

Dreieinhalb Wochen nach der Absage der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Rot-Weiss Essen fand im Ludwigspark-Stadion das Nachholspiel statt. Damals wurde die Partie aufgrund der Rasenproblematik verschoben, weil das DFB-Pokal-Halbfinale der Saarbrücker gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:2) für den DFB Priorität hatte.

Deswegen bestritt RWE am Mittwochabend das dritte Auswärtsspiel in Serie - und blieb zum dritten Mal ungeschlagen: Die sehr intensive und äußerst spannende Partie endete nach 94 Minuten leistungsgerecht 1:1-Remis.

RWE spielte wahrscheinlich die beste Auswärtshalbzeit der Saison und führte zur Pause durch den Treffer von Sascha Voelcke (7.) völlig verdient mit 1:0. In der 20. Minute hätte Thomas Eisfeld sogar auf 2:0 erhöhen können, doch sein Freistoß wurde von FCS-Keeper Tim Schreiber an den Innenpfosten gelenkt.

Im zweiten Durchgang wurde der Druck der Hausherren dann größer, der Ausgleichstreffer von Kasim Rabihic (69.) war verdient. Saarbrücken erspielte sich nach dem Seitenwechsel ein Chancenplus, auch wenn RWE selbst noch gute Kontersituationen hatte.

"Wir hatten viele super Ballgewinne, aber konnten leider nicht das zweite Tor machen. Damit hätten wir natürlich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben aber hier auswärts bei einer Top-Mannschaft gespielt. Aus den drei Auswärtsspielen haben wir jetzt fünf Punkte geholt. Das ist nicht herausragend, aber gut", betonte Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski nach dem Saarbrücken-Spiel.

Richtig zufrieden zeigte sich der Coach mit seinem Mittelfeldmann Torben Müsel. Wie bereits beim 2:0-Erfolg in Mannheim gehörte der 24-Jährige auch im Ludwigspark-Stadion zu den stärksten Essenern auf dem Platz: Müsel war ballsicher, spielte viele kluge Pässe und war auch defensiv stets aufmerksam. Sein Lattenkracher in der siebten Minute leitete zudem das Führungstor von Voelcke ein.

Dabrowski sprach dem Sechser ein Sonderlob aus: "Müsel hat eine überragende Entwicklung hinter sich. An ihm werden wir noch viel Freude haben. Er macht es gegen den Ball und mit dem Ball wirklich super."

Für den FCS und RWE geht es am Wochenende mit einem Heimspiel weiter. Während der 1. FC Saarbrücken am Samstag (27. April, 14 Uhr) auf den Abstiegskandidaten Hallescher FC trifft, duelliert sich Rot-Weiss Essen einen Tag später (28. April, 13.30 Uhr) an der Hafenstraße mit dem FC Ingolstadt.