14 Spiele und fünf Tore: Ex-Wattenscheider sucht einen neuen Verein

Der 1. Januar 2022 rückt näher und damit auch das Winter-Transferfenster. Ein Spieler, der auch einen neuen Verein sucht, ist ein ehemaliger Wattenscheider.

Fabio Dias hat kurz nach den Weihnachtsfeiertagen seinen Vertrag beim SV Drochtersen/Assel aufgelöst. "Wir haben uns aus persönlichen und privaten Gründen auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Dafür danke ich dem Verein auch", berichtet der 29-Jährige.

18 Monate stand er nun beim Nord-Regionalligisten unter Vertrag. In der abgelaufenen Halbserie kam der Angreifer auf immerhin 14 Begegnungen, in denen er fünf Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete. Sportlich hat es gepasst, doch er fühlte sich nicht mehr so wohl in Niedersachsen.

Fabio Dias spielte schon für einige West-Klubs

Die Regionalliga West würde den Deutsch-Angolaner wieder reizen. Hier stand er bei der SG Wattenscheid 09 und auch dem FC Viktoria Köln unter Vertrag. In 32 Regionalliga-West-Spielen traf er dreimal ins Schwarze. Dias war auch schon im Westen für den Bonner SC, VfB Homberg sowie Blau-Weiß Friesdorf aktiv. "Im Westen fühle ich mich am wohlsten", betont der in Bonn aufgewachsene Angreifer.

Er ergänzt: "Mir liegen auch schon zwei, drei Anfragen aus der Regionalliga West vor. Aber ich will auch keine andere Regionalliga-Staffel ausschließen. Ich halte mir da alles offen. Mal schauen, wo ich am Ende die Restrunde angehen werde. Auf jeden Fall freue ich mich auf die neue Herausforderung. Ich habe jetzt 18 Monate in der Regionalliga Nord verbracht und muss sagen, dass die West-Staffel um einiges stärker ist. Hier geht es einfach noch enger zu, die Qualität der Spieler ist näher beieinander. Und auch die Klubs, die Stadien sind um einiges attraktiver als im Norden. Aber wie gesagt: ich kann mir durchaus auch eine Zukunft außerhalb der Regionalliga West vorstellen", erklärt er.