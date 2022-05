Regionalligist verlängert mit seinem Top-Torjäger

Wichtige Vertragsverlängerung für einen Klub aus der Regionalliga West: Der SV Lippstadt hat mit seinem besten Stürmer verlängert - gleich um zwei Jahre.

Der SV Lippstadt wird auch in der kommenden Saison zum Teilnehmerfeld der Regionalliga West gehören. Vier Punkte trennten den SVL nach dem Abschluss der Saison am vergangenen Wochenende von den Abstiegsrängen.

Dass es mit dem Klassenerhalt klappte, war auch ein Verdienst von Viktor Maier. Mit elf Treffern und fünf Vorlagen war der 32-Jährige der mit Abstand erfolgreichste Stürmer im Kader. Und er wird auch zukünftig in Lippstadt auf Torejagd gehen, denn Maier hat seinen auslaufenden Vertrag gleich um zwei weitere Saisons verlängert. Das teilte der Verein mit.





Maier spielte schon zum Beginn seiner Karriere für den SVL. Nach Stationen beim SC Paderborn, Alemannia Aachen, dem SC Verl und Wuppertaler SV kehrte er in der Winterpause der Vorsaison zurück. "Viktor hat in dieser Saison gezeigt, warum wir ihn im vergangenen Winter zurückgeholt haben. Seine Erfahrung und Torgefahr bringen der Mannschaft viel Sicherheit und Stabilität und ich freue mich sehr, dass wir auch in der Zukunft auf diese Bausteine setzen können", betont Sportdirektor Dirk Brökelmann. "Viktor ist ein Eckpfeiler der Mannschaft und setzt daher mit seiner Vertragsverlängerung auch ein Zeichen."

Den größten Teil seiner Karriere verbrachte der Mittelstürmer in der Regionalliga West. 195 Einsätze und 54 Tore (29 Vorlagen) stehen hier für ihn zu Buche, 25 seiner Viertliga-Treffer erzielte er im Lippstädter Trikot. Damit ist Maier der beste Regionalliga-Schütze der Vereinsgeschichte.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen, dass der Verein mir schenkt und ich hoffe, dass ich es auch in den nächsten Jahren mit guten Leistungen zurückzahlen kann", sagt der Spieler. "Ich habe in Lippstadt bereits vor zehn Jahren eine tolle Entwicklung mitgemacht und ich habe das Gefühl, dass dieser Verein weiterhin tolles Entwicklungspotential hat. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass dieses in den nächsten Jahren bestmöglich abgerufen wird."