KFC Uerdingen: Dritter Zugang! Flügelflitzer kommt aus der Oberliga

Der KFC Uerdingen plant im Hintergrund weiterhin fleißig die nächste Saison 2022/23. Am Freitag stellte der Regionalligist den dritten Zugang vor.

Für den KFC Uerdingen wird es in der nächsten Saison aller Voraussicht nach in der Oberliga Niederrhein weitergehen. Für den Klassenerhalt in der Regionalliga West benötigt der KFC schon ein sportliches Wunder.

Die Planungen laufen dementsprechend auch Richtung Oberliga. Und da können sich die ersten drei Sommertransfers schon einmal sehen lassen. Nach Pascale Talarski (VfB Homberg) und Kevin Weggen (FC Wegberg-Beeck) gaben die Krefelder am Freitag auch die Verpflichtung von Alexander Lipinski bekannt. Der 26-Jährige steht in der laufenden Saison beim Oberliga-Niederrhein-Spitzenteam 1. FC Bocholt unter Vertrag.

Der 1,76 Meter große Mittelfeldspieler hat in dieser Spielzeit für den aktuellen Tabellenzweiten der Oberliga Niederrhein 18 Spiele absolviert und dabei drei Tore erzielt. Zuvor spielte der gebürtige Krefelder beim VfR Fischeln und traf dort in 93 Einsätzen 32 Mal ins Schwarze.

"Krefeld ist meine Heimat und ich freue mich, in der nächsten Saison wieder hier spielen zu können - beim KFC in diesem geilen Stadion zu spielen mit den Fans im Rücken wird für mich etwas ganz Besonderes sein. Ich werde alles dafür tun, um mit dem KFC Erfolge feiern zu können", sagte der Flügelflitzer bei seiner offiziellen Vorstellung am Freitag.