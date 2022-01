Der KFC Uerdingen bereitet im Hintergrund die neue Saison vor. Alles deutet auf einen sportlichen Neustart in der Oberliga Niederrhein hin. Der erste Transfer ist perfekt.

Der KFC Uerdingen hat seinen ersten Spieler für die Saison 2022/23 verpflichtet: Pascale Talarski kehrt vom VfB Homberg zurück nach Krefeld. Der 28-Jährige absolvierte zwischen 2016 und 2018 bereits 41 Spiele für den KFC, in denen er 15 Tore erzielte und elf weitere vorbereitete. "Der KFC hat mich in den Gesprächen vollends überzeugt. Ich möchte – egal in welcher Liga der Verein in der kommenden Saison spielt – hier richtig was anpacken und dabei helfen, dass der KFC wieder dorthin kommt, wo er hingehört", sagt Talarski, der mit seiner Verlobten in Krefeld wohnt.

Pascale Talarski, der in der Jugend des MSV Duisburg ausgebildet wurde, ist ein sehr erfahrener Spieler. Während seiner Stationen bei Uerdingen, Schalke 04, Velbert, Oberhausen und Homberg absolvierte er insgesamt 140 Regionalliga-Spiele (15 Tore/15 Vorlagen), 97 Oberliga-Partien (31/33) sowie 82 Partien in der A- und B-Junioren-Bundesliga (16/16).

Talarskis Stärken liegen vor allem im Zentrum – als offensiver Mittelfeldspieler ist er ruhig am Ball und gefährlich beim Torabschluss. In dieser Saison erzielte er in 15 Einsätzen drei Tore für den VfB Homberg und legte einen weiteren Treffer auf. "Der eine oder andere Uerdinger wird sich ebenfalls noch an meine Standards erinnern", sagt Talarski mit einem Schmunzeln. "Die Verpflichtung von Pascale passt in unsere sportliche Philosophie, die wir in den nächsten Jahren konsequent weiter verfolgen möchten. Wir werden in der kommenden Spielzeit verstärkt auf Spieler aus der Region setzen. Während seiner ersten Zeit beim KFC hatte er sich bereits in die Herzen der Fans gespielt - wir hoffen, dass er das erneut schafft. Wir freuen uns auf ihn", ergänzt Vorstandsmitglied Sven Hartmann.