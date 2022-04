Interimscoach gefunden: Alter Bekannter soll TuS Ennepetal vor Abstieg retten

Nach dem vorzeitigen Aus von Alexander Thamm hat der TuS Ennepetal einen Interimscoach gefunden. Ein alter Bekannter übernimmt bis zum Saisonende.

Nach der vorzeitigen Trennung von Alexander Thamm hat der TuS Ennepetal einen Trainer für Mission Klassenerhalt gefunden. Imre Renji wird für die neun verbleibenden Partien in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen übernehmen. Das bestätigte der Verein gegenüber der Westfalenpost.

Zur neuen Saison kommt dann wie geplant Dragan Petkovic. Eigentlich sollte der künftige Chefcoach dann nach dem Abschied Thamms übernehmen. Der langjährige TuS-Trainer musste aber schon vor rund zwei Wochen gehen.

Zwischenzeitlich stand der Sportliche Leiter Thomas Riedel selbst an der Seitenlinie. Unter seiner Führung ist den Ennepetalern der Auftakt in die Abstiegsrunde am Ostermontag mit einem 3:0-Sieg beim TuS Haltern geglückt.

Und nun macht es Renji. Er soll dabei helfen, den Abstieg in die Landesliga zu vermeiden. Derzeit stehen die Ennepetaler nur aufgrund des besseren Torverhältnisses einen Platz über der Abstiegszone auf Rang sechs, der im eher unwahrscheinlichen Fall, dass drei westfälische Teams aus der Regionalliga runter kommen, auch noch zum Abstiegsplatz werden könnte. Allerdings hat Ennepetal bisher auch weniger Partien weniger bestritten als die meisten Konkurrenten.

Hier geht es zur Tabelle der Abstiegsrunde

Renji ist kein Unbekannter beim TuS: Der 45 Jahre alte Hagener trainierte den Klub bereits zwischen 2013 und 2017. Zuletzt war er für die SSVg Heiligenhaus tätig. Seit 2019 ist er ohne Trainerjob.

Hintergründe und Stimmen der Protagonisten gibt es bei den Kollegen der Westfalenpost.