Alemannia Aachen: Mittelfeldspieler kehrt an den Tivoli zurück

Alemannia Aachen ist auf der Suche nach Verstärkungen fündig geworden. Ein ehemaliger Mittelfeldspieler der Kaiserstädter kehrt an den Tivoli zurück.

Fuat Kilic hatte es zuletzt gegenüber RevierSport betont: Alemannia Aachen sucht im Winter händeringend Verstärkungen. Der ehemalige Bundesligist befindet sich bekanntlich im Existenzkampf der Regionalliga West und will den Gang in die Mittelrheinliga unbedingt verhindern.

Verstärkungen hat der Trainer vor allen Dingen auf den Flügeln im Visier: "Wir haben sowohl defensiv als auch offensiv auf den Außen Bedarf. Aktuell haben wir einfach viel zu viele ähnliche Typen im Kader. Wir können den Gegner auch nicht überraschen. Uns fehlen Unterschiedsspieler", sagte Kilic zuletzt.

Gesagt, getan: Mit Sebastian Schmitt verpflichtet Aachen zum 1. Januar 2022 einen alten Bekannten. Der 25-Jährige hatte die Alemannia erst im Sommer 2021 Richtung TSV Schott Mainz verlassen. Nach nur einem halben Jahr in Rheinland-Pfalz wird Schmitt im Januar zurückkehren. Er kann die linke Seite sowohl defensiv als auch offensiv spielen. In der Hinserie absolvierte Schmitt, der gebürtiger Mainzer ist und beim FSV 05 ausgebildet wurde, 20 Spiele für den TSV Schott.

Mit den ehemaligen Erstliga- und Zweitliga-Profis Marcel Heller sowie Selim Gündüz könnten schon bald die nächsten Verpflichtungen am Tivoli bekanntgegeben werden. "Beide trainieren bei uns mit und sind offen für ein Engagement in Aachen. Es besteht ein Interesse von uns und von den Spielern. Wir werden in den nächsten Tagen schauen, ob das passt und zu realisieren ist. Klar ist, dass uns sowohl Selim als auch Marcel vom Tempo her, von der Einstellung und der Professionalität sofort helfen könnten", meinte Kilic.

Am Samstag reist Aachen nach Gelsenkirchen. Ab 14 Uhr steht das Duell im Parkstadion gegen die U23 des FC Schalke 04 auf dem Programm.